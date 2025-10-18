«فولفو» تسجّل انخفاضاً في أرباحها الفصلية إلى 1.2 مليار دولار

أعلنت «فولفو» السويدية لصناعة الشاحنات، أمس، عن أرباح تشغيلية تتماشى مع توقعات السوق للربع الثالث، وسط تأثير ضعف الطلب في أمريكا الشمالية والجنوبية على النتائج.

وتراجعت الأرباح التشغيلية المعدلة لفولفو إلى 11.7 مليار كرونة سويدية (1.2 مليار دولار) في هذا الربع من 14.1 مليار كرونة قبل عام، وهو ما يتوافق مع متوسط التوقعات في استطلاع آراء محللين أجرته مجموعة بورصات لندن.

وخفضت المجموعة التي تصنع أيضاً معدات البناء والمحركات توقعاتها لسوق الشاحنات في أمريكا الشمالية، بينما أبقت على نظرتها الأوروبية دون تغيير. وتتوقع المجموعة الآن تسليم نحو 295 ألف شاحنة ثقيلة في أوروبا، و265 ألف شاحنة في أمريكا الشمالية في عام 2025، ما يشير إلى توقعات طلب أقل في السوق الأمريكية.