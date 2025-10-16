بيع 2.1 مليون سيارة كهربائية وهجينة في سبتمبر

أعلنت شركة أبحاث السوق «رو موشن»، أمس، أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة في سبتمبر قفزت 26% عن العام الماضي لتبلغ رقماً قياسياً 2.1 مليون وحدة، مدفوعة بالطلب القوي في الصين وتظهر اندفاعاً متأخراً للاستفادة من الائتمان الضريبي في الولايات المتحدة لشراء هذه السيارات.

وقال تشارلز ليستر مدير بيانات الشركة إن الصين شكلت ثلثي المبيعات العالمية تقريباً بنحو 1.3 مليون وحدة، في حين سجلت أمريكا الشمالية أيضاً رقماً قياسياً مع تحرك المشترين الأمريكيين للحصول على الحوافز الضريبية قبل انتهاء صلاحيتها.

والصين أكبر سوق للسيارات في العالم وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، والتي تشير بيانات «رو موشن» إلى أنها تشمل السيارات التي تعمل بالبطاريات والهجينة القابلة للشحن.

وأضافت «رو موشن» أن الطلب في الولايات المتحدة عكس ارتفاعاً حاداً مع اندفاع المتسوقين للاستفادة من الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب بشدة في الربع الرابع «حيث يفقد كل من المستهلكين والشركات إمكان الحصول على الحوافز الاتحادية التي دعمت شراء السيارات الكهربائية».

وسجلت أوروبا أيضاً ارتفاعاً جديداً، مدعومة بالحوافز في ألمانيا والطلب القوي في بريطانيا، في حين من المتوقع أن يؤدي طرح تسلا للطراز «موديل واي» منخفض التكلفة في أوروبا إلى زيادة حدة المنافسة في الأشهر المقبلة.