كيف تتخلص من سخونة محرك السيارة عند تشغيل المكيّف؟

يواجه العديد من السائقين، لا سيما في فصل الصيف، مشكلة مزعجة تتمثل في ارتفاع حرارة المحرك بمجرد تشغيل جهاز التكييف، حتى لو لفترة قصيرة، هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على إزعاج الركاب، بل قد تؤدي إلى أضرار جسيمة في نظام التبريد والمحرك.

أبرز الأسباب المحتملة لارتفاع حرارة المحرك عند تشغيل المكيّف:

ضغط زائد على المحرك

ضاغط (كمبروسر) التكييف يستهلك جزءاً كبيراً من قدرة المحرك عند تشغيله، وإذا كان الضاغط معطوباً أو يعمل بكفاءة منخفضة، فإنه يضع عبئا إضافيا على المحرك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، خاصة عند سحب حمولة أو القيادة لمسافات طويلة، وفقا لـ carfromjapan.

ضعف في نظام التبريد

يتطلب عمل المكيّف بكفاءة نظام تبريد قوي قادر على تشتيت الحرارة الناتجة عن تشغيل المكثف، وإذا كان هناك انسداد في زعانف المكثف، أو تلف في مروحة التبريد أو مضخة المياه، فإن ذلك يعوق تدفق سائل التبريد، ما يؤدي إلى سخونة المحرك.

خلل في مروحة التبريد أو مستشعر الحرارة

قد تتسبب مروحة تبريد تالفة أو حساس درجة حرارة معطوب في قراءة خاطئة لحرارة المحرك أو تأخير تشغيل المروحة عند الحاجة، ما يعجّل بارتفاع الحرارة عند تشغيل المكيّف.

وضع المكثف أمام الراديتر

في بعض السيارات، يؤدي تثبيت المكثف أمام الراديتر إلى إعاقة تدفق الهواء البارد نحو المحرك، خاصة إذا تراكمت الأوساخ أو الصدأ على زعانفه، ما يُضعف عملية التبريد.

خطوات بسيطة للوقاية والحل:

فحص مستوى سائل التبريد والتأكد من خلو النظام من التسريبات.

التحقق من نوع غاز التبريد في المكيّف، إذ إن استخدام نوع غير مناسب قد يؤثر سلبا على كفاءة النظام.

تنظيف الراديتر والمكثف دوريا لضمان تدفق هواء فعّال.

فحص الثرموستات (منظم الحرارة) واستبداله إذا كان عالقا.

تفريغ الهواء المحبوس في دورة التبريد وتغيير خليط سائل التبريد كل عامين.

تعبئة نظام التكييف بشكل صحيح في حال كان مستوى الغاز منخفضا.

أسئلة متكررة:

هل نقص غاز التبريد يسبب سخونة؟

ليس بشكل مباشر، لكنه يزيد العبء على الضاغط والمحرك.

هل أستبدل الترموستات عند تكرار السخونة؟

نعم، خصوصا إذا لاحظت سخونة مستمرة عند تشغيل المكيّف.

هل تؤثر الرطوبة العالية؟

بالفعل، إذ تجبر نظام التكييف على العمل بجهد أكبر، ما يزيد الحمل على المحرك.

ارتفاع حرارة المحرك عند تشغيل التكييف مشكلة ينبغي عدم التهاون بها، إذ قد تؤدي إلى تلف المحرك أو تعطله الكامل، الفحص المبكر والصيانة الدورية هما خط الدفاع الأول لتفادي هذه المشكلة والحفاظ على كفاءة السيارة خلال فصول الصيف الحارة.