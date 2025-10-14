الخبرة وحدها لا تكفي.. 5 أخطاء قاتلة يرتكبها السائقون المخضرمون

يتمتع السائقون المخضرمون بخبرات كبيرة تجعلهم أكثر هدوءاً واتزاناً وسيطرة على المركبة أثناء القيادة، ورغم ذلك هناك مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها الجميع دون استثناء يجب الانتباه إليها والحذر منها.

بحسب الجمعية الأمريكية للسيارات (AAA)، يقضي السائق العادي أكثر من ساعة يومياً خلف عجلة القيادة، وقد تتراكم الأخطاء الصغيرة لتصبح خطيرة وتؤدي إلى نتائج كارثية وفق موقع slashgear.

تعد المشتتات البصرية أو الهاتفية من أكثر المخاطر شيوعاً، حتى بين السائقين المخضرمين، وفق الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، تسبب القيادة المشتتة وفاة 3,275 شخصاً عام 2023، ويستخدم حوالي 660,000 سائق هواتفهم أثناء القيادة يومياً في أمريكا.

يعد الحفاظ على التركيز الكامل على الطريق ضروري لتجنب الحوادث المفاجئة والسيطرة التامة على المركبة والوصول بسلام.

2. عدم استخدام إشارات الانعطاف

قد يعتقد بعض السائقين أن الإشارة غير ضرورية عند القيادة بمفردهم أو في الطرق الهادئة، لكن هذا يؤدي إلى مخاطر كبيرة، خاصة على المشاة وراكبي الدراجات، فإشارات الانعطاف تُبلغ الآخرين بنيتك في التباطؤ أو تغيير الاتجاه، وتقلل فرص الاصطدام.

3. السرعة الزائدة

تجاوز الحد المسموح من السرعة ناهيك عن المخالفات التي يرتكبها، فإنها تزيد المخاطر وتقلل وقت التفاعل مع الظروف المفاجئة.

وفق NHTSA، تسببت السرعة الزائدة في وفاة 11,775 شخصًا عام 2023، حتى السائقون ذوو الخبرة قد يعتقدون أن مهاراتهم تمنحهم السيطرة، لكن البيانات تثبت عكس ذلك.

4. سوء التعامل مع الأحوال الجوية

تتطلب القيادة تحت المطر أو الرياح القوية المزيد من الحذر، إذ تقل السيطرة على السيارة وتزداد مسافة التوقف، والسائقون المخضرمون قد يثقون أكثر من اللازم بقدرتهم على تقدير الطريق، ما يجعلهم عرضة للحوادث في الظروف الجوية الصعبة.

5. التسارع والكبح العدواني

القيادة العدوانية تضغط على السيارة وتزيد استهلاك الوقود وتسرع من تلف المكونات، والضغط المفاجئ على الفرامل أو التسارع السريع يمكن أن يربك السائقين الآخرين ويزيد خطر وقوع الحوادث.

الخبرة لا تحمي من الأخطاء الشائعة

الخبرة لا تحمي من الأخطاء الشائعة التي قد تكون قاتلة، والتركيز على تجنب القيادة المشتتة، استخدام إشارات الانعطاف، الالتزام بالسرعة، الحذر في الطقس السيئ، وضبط أسلوب التسارع والكبح يمكن أن يجعل الطرق أكثر أماناً للجميع.