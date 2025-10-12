سيارة هجينة خارقة تقطع 2000 كيلومتر دون شحن

كشفت شركة BYD، الشركة الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية في الصين، رسمياً عن سيارة Seal 05 DM-i 2026، وهي سيارة هجينة جديدة تعمل بالكهرباء وتضع معياراً جديداً للصناعة بمدى قيادة إجمالي مذهل يبلغ 2000 كم أي" 1243" ميلًا بخزان وقود واحد وشحنة كاملة.

تعتمد سيارة Seal 05 DM-i 2026 على أحدث نظام DM الهجين من الجيل الخامس من BYD، والذي يجمع بين محرك سعة 1.5 لتر يعمل بالشحن الطبيعي ومحرك كهربائي مثبت في المقدمة لتحسين الأداء والكفاءة وفق موقع "انترستينج انجينيرينج".

يُنتج محرك البنزين قوة تصل إلى 99 حصانًا وعزم دوران يبلغ 93 رطل-قدم، بينما يُنتج المحرك الكهربائي قوة 161 حصانًا وعزم دوران يبلغ 155 رطل-قدم. بفضل هذا المزيج، تتسارع سيارة السيدان من صفر إلى 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية فقط.

يعكس هذا المزيج استمرار شركة BYD في تحسين محركاتها الهجينة، مما يحقق التوازن بين القيادة السلسة في المناطق الحضرية والأداء على الطرق السريعة دون المساس باقتصاد الوقود.

زوّدت شركة صناعة السيارات الصينية سيارة Seal 05 DM-i موديل 2026 ببطارية Blade المميزة بسعة 15.87 كيلوواط/ساعة، مما يُحسّن بشكل كبير من قدرتها على الاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط، ويزيد النظام الجديد مدى السيارة الكهربائي الخالص من 34 ميلاً فقط إلى 80 ميلاً، وذلك وفقًا لاختبارات CLTC.

عند شحنها بالكامل، تحقق سيارة السيدان الهجينة مدى قيادة إجمالياً رائعاً يبلغ حوالي 2000 كم مُرسيةً بذلك معيارًا جديدًا للسيارات الهجينة القابلة للشحن .

ووفقًا لاختبارات NEDC، تحافظ سيارة Seal 05 DM-i على كفاءة فائقة، بمتوسط ​​استهلاك وقود يعادل 76 ميلًا للغالون الواحد فقط، وبالتالي، فإن التوازن بين المدى الممتد واستهلاك الوقود المنخفض يجعل هذا الطراز من أكثر السيارات الهجينة كفاءةً في السوق.

تصميم داخلي أنيق وعملي

من الداخل، تتميز سيارة BYD Seal 05 DM-i موديل 2026 بتصميم داخلي أنيق وعملي، مع عجلة قيادة مسطحة القاع بثلاثة أذرع، ولوحة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصات، وشاشة لمس مركزية قياس 10.1 بوصة، يعمل نظام المعلومات والترفيه على منصة DiLink من BYD، مما يتيح الوصول إلى نظام الملاحة والوسائط المتعددة وإعدادات السيارة.

تجاوزت مبيعات Seal 05 DM-i 49000 وحدة، مما يشكل 2.5% من إجمالي الحجم

واصلت مبيعات سيارة BYD Seal 05 DM-i ارتفاعها في أغسطس، حيث بيعت 13,495 وحدة خلال الشهر، وفي الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، بلغ إجمالي المبيعات 49,821 وحدة، ما يمثل حوالي 2.5% من إجمالي مبيعات BYD خلال تلك الفترة.