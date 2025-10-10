السباق الوهمي.. كيف باع إيلون ماسك للعالم قصة لم تحدث عن تفوق تسلا؟

أعاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إشعال الجدل مجدداً بعد تمسّكه بادعاء مثير للجدل حول أداء شاحنته الكهربائية «تسلا سايبرتراك»، مؤكداً أنها قادرة على سحب سيارة بورشه 911 والتفوّق عليها في سباق لمسافة ربع ميل، الادعاء الذي يعود إلى مقطع ترويجي نُشر أواخر عام 2023، عاد إلى الواجهة هذا الأسبوع بعد أن أعاد ماسك نشره عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، ما أثار موجة من التشكيك والانتقادات من خبراء السيارات والمهندسين.

الفيديو الأصلي الذي عُرض خلال حفل إطلاق «سايبرتراك» في نوفمبر 2023، أظهر الشاحنة الكهربائية وهي تتفوّق على سيارة «بورشه 911» أثناء سحبها سيارة أخرى من الطراز نفسه على مقطورة، في مشهد دعائي أبهَر الجمهور وروّج لفكرة تفوّق تسلا من حيث القوة والأداء، لكن محللين لاحظوا لاحقاً أن السباق لم يكتمل لمسافة ربع ميل كما زُعم، بل انتهى قبل الوصول إلى منتصف المسافة تقريباً، ما أثار الشكوك حول صحة التجربة.

وأكد مهندسون شاركوا في العرض، من بينهم المهندس وِس موريل، أن السباق أُوقف عمداً قبل نهايته لتجنّب ارتفاع حرارة إطارات المقطورة، وهو تفصيل لم يُذكر خلال العرض الرسمي، ومع أن هذه المعلومة كُشفت لاحقاً بعد أسئلة الصحفيين، فإن ماسك واصل تكرار ادعائه في تصريحات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، عدّلت تسلا بهدوء الصياغة على موقعها الإلكتروني، إذ حُذفت الإشارة إلى «سباق ربع ميل» واستُبدلت بتعبير عام هو «سباق سحب»، دون أي ذكر للمركبة المقطورة. هذا التغيير أثار انتقادات واسعة، إذ اعتبر خبراء أن الشركة تمارس «خداعاً تسويقياً» وتفتقر إلى الشفافية.

وقال جاك غيليس، المدير التنفيذي لاتحاد المستهلكين الأمريكي، إن ما قامت به تسلا «يمثل نموذجاً واضحاً لألعاب التسويق القائمة على التضليل البصري»، مضيفاً أن «الدقة في أرقام الأداء ضرورية، خصوصاً في سوق السيارات الكهربائية التي تعتمد على الثقة في البيانات التقنية».

من جانبه، أوضح خبير سباقات التسارع لارس بيدرسن، الذي حلّل الفيديو إطاراً بإطار، أن «السباق لم يكتمل فعلياً، والفيديو جرى قصّه بوضوح قبل بلوغ المسافة الكاملة، ما يجعله عرضاً دعائياً أكثر منه تجربة أداء حقيقية».

وبينما يواصل ماسك الدفاع عن ادعائه، يرى محللون أن مثل هذه التصريحات قد تضرّ بمصداقية تسلا في سوق السيارات الكهربائية، في وقت تشتد فيه المنافسة وتزداد حساسية المستهلكين تجاه الشفافية والدقة التقنية.