تحقيق أمريكي.. 2.9 مليون سيارة تسلا ذاتية القيادة غير ملتزمة مرورياً وتقود عكس السير!

فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة تحقيقاً يتعلق بـ 2.88 مليون وحدة من سيارات «تسلا» المزودة بنظام القيادة الذاتية الكاملة «إف إس دي FSD»، بسبب انتهاكات لقواعد السلامة المرورية، بعد سلسلة من الحوادث.

ومن المعلوم أن نظام «إف إس دي» مصمم لمساعدة السائقين للانتباه والتدخل عند الحاجة، لكن أوضحت الوكالة أن ذلك النظام تسبب في سلوكيات تنتهك قوانين السلامة المرورية.

وأكدت تلقيها بلاغات عن تجاوز سيارات «تسلا» إشارات المرور الحمراء وسيرها عكس الاتجاه الصحيح أثناء تغيير المسار، بسبب استخدام النظام.

ويعد التحقيق بمثابة تقييم أولي قبل أن تطلب الوكالة استدعاء المركبات حال رأت أنها تشكل خطراً على السلامة.

