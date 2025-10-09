هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة طراز سانتا في بسبب خطر الحريق

قررت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور كورب حوالي 135 ألف سيارة من طراز "سانتا في" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في)، بسبب ارتفاع خطر نشوب حريق فيها في حال حدوث تصادم وفقا للأوراق المقدمة إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة.

ووفقا للمستندات فإن وجود خلل محتمل في تركيب غطاء وحدة بدء تشغيل المحرك في بعض سيارات سانتا في إنتاج عامي 2024 و2025 يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق في السيارة عند وقوع حادث تصادم.

وتوجد هذه المشكلة المحتملة فقط في طرز سانتا فيه غير الهجين، وجميعها مزودة بمحرك هيونداي رباعي الأسطوانات سعة 5ر2 لتر بشاحن توربيني.

ووفقًا لوثائق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية، ربما تكون وحدة بدء تشغيل المحرك في السيارات المتضررة قد صُنع بغطاء غير مثبت بالكامل فوق طرف التوصيل الموجب وحسب شدة الحادث، إذا تشوّهت حجرة المحرك بشكل خاطئ، فقد يلامس الطرف غير المُغطّى مجموعة مروحة التبريد، مما يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي واحتمالية نشوب حريق.

وأشارت هيونداي إلى أنها علمت بتعرض سيارة من هذا الطراز لنشوب حريق في أحد اختبارات برنامج تقييم السيارات الجديدة، لكنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع حوادث مماثلة أثناء استخدام السيارة على الطرق العادية.

وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن هيونداي ستبدأ في إخطار الوكلاء والملاك باستدعاء السيارات ابتداءً من أول ديسمبر المقبل، حيث يمكن لأصحاب السيارات أخذها إلى أحد الوكلاء المحليين ليقوم بفحص أغطية وحدة بدء تشغيل المحرك وتغييرها عند الضرورة.