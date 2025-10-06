الصين تتحدى تسلا.. سيارة بمدى 800 كم وشحن في 7 دقائق فقط!

كشفت شركة «زيكر» (Zeekr)، العلامة الفاخرة التابعة لمجموعة «جيلي» الصينية، عن الإصدار المحدّث من سيارتها الكهربائية الرائدة Zeekr 001، والذي يمثل قفزة نوعية في عالم السيارات الكهربائية من حيث الأداء والتقنيات والرفاهية.

ويعدّ الطراز الجديد أول سيارات الشركة التي تعتمد بنية كهربائية بجهد 900 فولت في جميع النسخ، بدلاً من منصة 800 فولت السابقة، وهو ما يتيح شحنا أسرع، وكفاءة أعلى، وأداءً محسنا بشكل ملحوظ. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه المنافسة في سوق السيارات الكهربائية العالمي، وتبحث فيه الشركات عن حلول تكنولوجية متقدمة لزيادة مدى السير وتقليل وقت الشحن.

وتتوفر Zeekr 001 بنسختين رئيسيتين: نسخة الدفع الخلفي ونسخة الدفع الكلي. وتضم النسخة الأولى محركا بقوة 370 كيلوواط (489 حصانا) مع بطارية 103 كيلوواط ساعي من نوع CATL Qilin، ما يمنحها مدى يصل إلى 503 أميال (810 كيلومترات) وفق معايير CLTC، مع إمكانية الشحن من 10% إلى 80% خلال 10 دقائق فقط. أما نسخة الدفع الكلي، فتضيف محركا أماميا بقوة 310 كيلوواط (416 حصانا) لتصل القوة الإجمالية إلى 912 حصانا، مع بطاريات بسعة 95 أو 103 كيلوواط ساعي توفر مدى يتراوح بين 710 و762 كيلومترا. وتتميز النسخة المزودة ببطارية 95 كيلوواط ساعي بقدرتها على دعم الشحن فائق السرعة 12C، الذي يتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 7 دقائق فقط، فيما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.83 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 280 كم/س.

وفي الداخل، حظيت السيارة بتحديثات واسعة في المقصورة التي باتت أكثر تطورا وفخامة، حيث زُوّدت بشاشة مركزية أكبر مقاس 16 بوصة بدقة 3.5K قابلة للدوران بزاوية 30 درجة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية 13.02 بوصة، وشاشة تحكم خلفية 8 بوصات، وشاشة عرض معلومات معززة بالواقع المعزز مقاس 39.3 بوصة، فضلا عن نظام صوتي غامر يضم 29 مكبرا. وتغطي مواد فاخرة مثل جلد نابا والجلد السويدي معظم الأسطح الداخلية، ما يعزز من الإحساس بالفخامة.

كما أضافت «زيكر» نظام القيادة الذكية G-Pilot H7 الذي يعتمد على 31 وحدة استشعار تشمل تقنية «ليدار» لتعزيز السلامة والأتمتة، ويعتمد النظام على شريحة Nvidia Drive Thor-U القوية التي توفر قدرة حوسبة تبلغ 700 تريليون عملية في الثانية.

منذ إطلاقها في عام 2021، رسخت Zeekr مكانتها كعلامة سيارات كهربائية فاخرة تحت مظلة مجموعة «جيلي»، واستطاعت أن تحقق حضورا قويا في السوق عبر تقديم مزيج من الأداء العالي والتقنيات الحديثة والتصميم العصري. ويعزز الطراز المحدّث من Zeekr 001 هذا التوجه، إذ يجمع بين المدى الطويل، والسرعة الفائقة، وتجربة القيادة الفاخرة، ما يجعله أحد أبرز المنافسين في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة على مستوى العالم.