ماذا يعني رمز ZR على إطارات السيارات؟

تتضمن إطارات السيارات الحديثة رموزا وحروفا على جدرانها الجانبية، تكشف معلومات مهمة عن حجم الإطار، وزاوية الضغط المسموح بها، ومؤشر الحمولة، وحتى عمر الإطار، ومن بين هذه الرموز، يثير رمز ZR اهتمام سائقي السيارات، خصوصا الذين يحرصون على أداء سيارتهم عند السرعات العالية.

ويشير حرف R عادةً إلى أن الإطار مصنوع بتقنية الإطارات الشعاعية Radial، وهي التقنية الأكثر شيوعا في الإطارات الحديثة، أما ظهور رمز ZR، فيدل على تصنيف سرعة الإطار أو ما يعرف بمؤشر السرعة، أي أقصى سرعة يمكن للإطار تحملها عند الضغط الأمثل قبل أن يتعرض لأي تلف محتمل.

وتعد الإطارات المصنفة ZR مصممة خصيصا للسيارات الرياضية والسيارات القوية، إذ يمكنها التعامل مع سرعات تفوق 149 ميلاً في الساعة ما يعادل تقريباً 240 كيلومترا، وتشمل الفئة نفسها التصنيفات الفرعية W وY و**(Y)، حيث يمكن لإطارات W أن تصل إلى 168 ميلاً في الساعة، وY** إلى 186 ميلاً، بينما تتجاوز (Y) سرعة 186 ميلاً في الساعة، وفقا لـ slashgear.

ويشير خبراء السيارات إلى أن تحديد تصنيف السرعة على الإطار يتم عادةً من خلال النظر إلى الأرقام والحروف بعد حرف R على الجدار الجانبي للإطار، حيث تمثل الأرقام الأولى قطر الحافة، بينما تمثل الأرقام الأخيرة مؤشر الحمولة، والحرف الذي يلي مؤشر الحمولة مباشرة يمثل تصنيف السرعة.

غير أن رمز ZR ليس تصنيفا مستقلا بشكل كامل، ويظهر بشكل مختلف حسب الشركة المصنعة. فبعض الشركات، مثل ميشلان وGeneral Tire، تضيف الحرف Z قبل R، بينما تتجاهله شركات أخرى مثل بريدجستون. أما إذا كان تصنيف السرعة هو (Y)، فالحرف Z يُدرج دائما وفق المعايير الصناعية، ويطبع مؤشر الحمولة داخل أقواس، مثل ZR17 (95Y).

وتشير الدراسات إلى أن الإطارات المصنفة ZR مخصصة بشكل أساسي للسيارات الرياضية. على سبيل المثال، كورفيت 2024 تصل سرعتها القصوى إلى 194 ميلاً في الساعة وتستخدم إطارات ميشلان Pilot Sport All Season 4 المصنفة (Y). كما تستخدم سيارات SUV فائقة الأداء مثل لامبورغيني أوروس إطارات Pirelli P Zero المصنفة (Y) لتصل سرعتها إلى 190 ميلاً في الساعة.

وفي المقابل، يوضح الخبراء أن سائقي السيارات العادية لا يحتاجون غالبا إلى ترقية إطارات سياراتهم إلى تصنيف ZR، إذ تكفي الإطارات منخفضة التصنيف مثل T وH وV للاستخدام اليومي، بما في ذلك الرحلات الطويلة. وينصح بالالتزام دائما بتصنيف السرعة الموصى به من الشركة المصنعة للسيارة، الموجود على ملصق الإطار أو في دليل المالك.

ويؤكد المختصون أن تصنيف سرعة الإطار لا يعني دعوة للسير بسرعات عالية على الطرق العامة، إذ يجب دائما احترام حدود السرعة المقررة من السلطات المحلية واعتبارات السلامة وظروف الطريق والطقس.