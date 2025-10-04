السماء أكثر توفيراً من الأرض.. كم تستهلك الطائرة من الوقود في الثانية الواحدة؟





تستهلك طائرة مثل "بوينغ 747" نحو جالون واحد من الوقود كل ثانية، وتتفوق كفاءتها في استهلاك الوقود لكل راكب على السيارات بشكل صادم وذلك عندما تُحسب المسافة المقطوعة وتقسم على عدد الركاب، تصبح السماء أكثر توفيراً من الطرق.

تستهلك طائرة مثل بوينغ 747 جالوناً واحداً (حوالي 4 لترات) من الوقود كل ثانية، وخلال رحلة مدتها 10 ساعات، قد تحرق 36,000 جالون (150,000 لتر) وفق science.howstuffworks.

وإذا كانت الطائرة 747 تتسع لـ 500 شخص لمسافة ميل واحد باستخدام 5 جالونات من الوقود فهذا يعني أن الطائرة تستهلك 0.01 جالون لكل شخص لكل ميل.

بمعنى آخر، تستهلك الطائرة 100 ميل لكل جالون أي (42 كيلومتراً لكل لتر) لكل شخص! وهذا ليس سيئًا بالنظر إلى أن طائرة 747 تحلق بسرعة 900 كيلومتر في الساعة (550 ميلاً في الساعة).

ومثال آخر فطائرة إيرباص A380 ، إحدى أكبر طائرات الركاب النفاثة في العالم، تتميز بكفاءة أعلى، حيث تستهلك هذه الطائرة العملاقة متعددة الطوابق ما معدله 4600 جالون (11400 لتر) من الوقود في الساعة، أي أكثر بقليل من الطائرة 747. كما تتسع طائرة A380 لأكثر من 800 راكب بأقصى سعة، ما يمثل زيادة بنسبة 20% تقريبًا في كفاءة استهلاك الوقود لكل راكب مقارنةً بطائرة 747 القديمة.

وعند مقارنة الطائرة بالسيارة فإن السيارة النموذجية تستهلك حوالي 25 ميلاً لكل جالون من الوقودـ، أما القيادة من مدينة نيويورك إلى لوس أنجلوس فتستغرق حوالي 2797 ميلاً (4501 كيلومتر) وتستهلك 112 جالوناً (509 لترات) من الوقود، ومع وجود راكبين ( متوسط ​​إشغال السيارة في الولايات المتحدة )، يُعادل ذلك 56 جالوناً للشخص الواحد (2797/25/2)، يستغرق السفر على هذا المسار حوالي 6 ساعات وستستهلك الرحلة 5325 جالوناً من وقود الطائرات، ولكن بافتراض وجود 200 شخص على متن الرحلة، يُعادل ذلك 27 جالوناً من الوقود للشخص الواحد.

ما هو الوقود المستخدم في الطائرات؟

هناك أنواع قليلة مستخدمة مثل جيت أ وجيت أ-1 وهما وقودان عديما اللون، سهلا الاشتعال، يعتمدان على الكيروسين، ويُستخدمان في الطائرات ذات المحركات التوربينية، أما بنزين الطيران (AVGAS) فهو نوع آخر من الوقود، ولكنه يُستخدم فقط في الطائرات الصغيرة ذات المحركات المكبسية.

لماذا يستخدم الكيروسين كوقود للطائرات؟

يستخدم وقود الكيروسين في الطائرات الكبيرة لأن نقطة وميض الكيروسين أعلى من البنزين، كما أن البنزين ليس بنفس كفاءة الكيروسين، ولا يوفر نفس مستوى الطاقة الذي يوفره، وهناك فرق واضح بين وقود الطائرات والديزل، فيحتوي الأول على نسبة عالية من الكبريت، بينما يحتوي الثاني على نسبة منخفضة منه، ويعتمد وقود الطائرات عموماً على الكيروسين.