تسلا في مرمى القضاء مجدداً بعد اتهامات بعيب تصميم كارثي في الأبواب

زعَمَ والدا طالبة جامعية توفيت في حادث اصطدام سيارة تسلا أنها حوصرت داخل السيارة عندما اندلعت فيها النيران بسبب عيب في التصميم جعل فتح الباب شبه مستحيل عليها، وفقا لدعوى قضائية رفعت يوم الخميس.

ويزعم والدا كريستا تسوكاهارا أن الشركة التي ساعدت إيلون ماسك ليصبح أغنى رجل في العالم كانت تعلم بهذا العيب لسنوات وكان بإمكانها التحرك بسرعة لإصلاح المشكلة لكنها لم تفعل، مما ترك طالبة الفنون/19 عاما/ محاصرة وسط النيران والدخان الذي أودى بحياتها في نهاية المطاف.

يأتي هذا التهديد القانوني الجديد لشركة تسلا، والذي تم تقديمه إلى المحكمة العليا في مقاطعة ألاميدا، بعد أسابيع فقط من فتح المنظمين الاتحاديين تحقيقا في شكاوى من سائقي تسلا بخصوص مشاكل الأبواب العالقة. وتأتي هذه التحقيقات والدعوى في توقيت دقيق للشركة وهي تسعى لإقناع الأمريكيين بأن سياراتها ستصبح قريبا آمنة بما يكفي للركوب فيها دون وجود أي شخص في مقعد السائق.

ووفقا للدعوى، كانت تسوكاهارا في المقعد الخلفي لسيارة سايبرتراك عندما اصطدم السائق، بشجرة في إحدى ضواحي سان فرانسيسكو. وتوفي ثلاثة من الأشخاص الأربعة الذين كانوا في السيارة، بمن فيهم السائق. وتم سحب شخص رابع من السيارة بعد أن قام منقِذ بكسر نافذة والوصول إليه.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد خبر هذه الدعوى القضائية.