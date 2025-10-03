«أودي» تعتزم طرح أول سيارة «إس.يو.في» ذات 7 مقاعد

ذكر تقرير صحفي أن شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «أودي» تستعد لطرح سيارتها الجديدة كيو 9، والتي ستكون أول سيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) ذات 3 صفوف من المقاعد تحمل العلامة التجارية للشركة الألمانية خلال العام المقبل.

ونقلت مجلة أوتوموتيف نيوز المتخصصة في موضوعات السيارات عن جيفري بوكوت رئيس فريق التطوير في أودي القول إن الشركة ستطرح السيارة كيو 9 إلى جانب جيل جديد ذي ثلاثة صفوف من المقاعد من السيارة كيو7 خلال العام المقبل.

وفي حين لم تظهر أي تفاصيل رسمية من «أودي» عن السيارة كيو9، حيث يُقال إنها و«كيو 7» ستعتمدان على هيكل ما يعرف باسم منصة الاحتراق الممتازة (بي.بي.سي) الجديدة. هذا يعني أنهما ستوفران محركات احتراق داخلي، ومن المتوقع أيضاً استخدام التكنولوجيا الهجينة فيهما.

ومع طرح «كيو9» ستدخل «أودي» في منافسة مع السيارات الفارهة الكبيرة في فئة إس.يو.في مثل بي.إم.دبليو إكس7 ولكزس إل.إكس ومرسيدس جي.إل.إس.