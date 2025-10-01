بي ام دبليو تستدعي أكثر من 145 ألف سيارة في أمريكا الشمالية

تستدعي شركة بي ام دبليو في أمريكا الشمالية 145102 سيارة، حسبما جاء في مذكرة استدعاء نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة على شبكة الإنترنت.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الشركة ستستدعي طرازات معينة بعدما ظهر أنه بعد محاولات متكررة ربما تزداد حرارة محرك السيارة من الحمل الكهربائي الزائد.

وجاء في مذكرة الاستدعاء أن ارتفاع حرارة محرك بدء الحركة (محرك الكرنك) ربما يؤدي لاشتعال المواد القابلة للاشتعال القريبة في حجرة المحرك، ما يزيد من خطورة اندلاع حريق.

وأضافت المذكرة أنه سوف يتم استبدال المحرك مجاناً.