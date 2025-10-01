«ستيلانتس» تخطط لوقف الإنتاج في فرنسا مؤقتاً

تخطط «ستيلانتس» لوقف الإنتاج مؤقتاً في مصنعها بمدينة ميلوز الفرنسية، خلال الفترة من السابع والعشرين من أكتوبر حتى الثاني من نوفمبر. وأوضحت صانعة السيارات أن تلك الخطوة تهدف لتعديل معدل الإنتاج بما يتناسب مع سوق أوروبية صعبة، ولإدارة المخزونات بأقصى قدر ممكن من الكفاءة قبل نهاية العام. ويعمل بهذا المصنع 2000 شخص، ويصنع موديلين من سيارات «بيجو»: «308»، و«408»، بالإضافة إلى موديل «دي إس7».

وقالت شركة «ستيلانتس» في وقت سابق إنها ستوقف الإنتاج مؤقتاً في مصانعها في بواسي، بالقرب من باريس، وفي بوميليانو، بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية، من نهاية سبتمبر، لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، بسبب ضعف الطلب في السوق في أوروبا.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تهدف إلى تعديل معدل الإنتاج بما يتناسب مع السوق الأوروبية «الصعبة» وإدارة المخزونات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة قبل نهاية العام.

وتأسست «ستيلانتس» في عام 2021 من اندماج شركتي فيات كرايسلر وPSA (الشركة الأم لشركة بيجو).