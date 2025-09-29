الصادرات تشكل 20% من مبيعات «بي واي دي» هذا العام

تتوقع الصينية «بي واي دي» أن تشكل الصادرات نحو 20% من مبيعاتها العالمية هذا العام، مدعومة بطرحها موديلات جديدة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن «لي يونفي» المدير العام للعلامة التجارية والعلاقات العامة لدى «بي واي دي»، أن الشركة تتوقع تسليم ما يتراوح بين 800 ألف إلى مليون سيارة خارج الصين هذا العام، من إجمالي مبيعات متوقعة تبلغ 4.6 ملايين وحدة.

وأضاف «لي» أن عمليات التسليم الدولية ستسهم بشكل أكبر في مبيعات الشركة خلال السنوات المقبلة.

وفي عام 2024، شكلت عمليات التصدير ما يقل عن 10% من إجمالي عمليات التسليم البالغة 4.26 ملايين وحدة.

وقال «لي» إن أسطول سفن نقل السيارات التابع لشركة «بي واي دي» أسهم في زيادة الصادرات. تمتلك الشركة الآن ثماني سفن كبيرة، أكبرها قادرة على نقل 9200 سيارة. وتسلك هذه السفن طرقاً بحرية تربط الصين بأسواق خارجية رئيسة مثل أوروبا وجنوب شرق آسيا.

وأضاف «لي» أن «بي واي دي» ستعمل أيضاً على توسيع مجموعة سياراتها للأسواق الخارجية من خلال تقديم جميع سياراتها التي طورتها في الصين لسائقي السيارات الدوليين.

وتضيف تعليقات «لي» إلى الأدلة على أن أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم تركز أنظارها على الأسواق الدولية لتعزيز ربحيتها في وقت تتنافس فيه نحو 50 شركة - معظمها غير مربحة - على المبيعات في الصين.