قرض بملياري دولار لجاكوار بعد هجوم سيبراني

ستتعهد الحكومة البريطانية بضمان قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني (2 مليار دولار) لشركة جاكوار لاند روفر(جيه.إل.آر)، فيما تواصل مواجهة إغلاق في أعقاب هجوم سيبراني واسع النطاق. واضطرت شركة صناعة السيارات البريطانية إلى تعليق الإنتاج في مصانعها في المملكة المتحدة لأسابيع عدة بعد استهدافها من قبل قراصنة، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) أمس. ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى الأول من أكتوبر على أقرب تقدير، ما يترك موردي الشركة في حالة من عدم اليقين.

ومن المتوقع أن يمنح القرض، وهو من أحد البنوك التجارية، هؤلاء الموردين بعض اليقين وسط استمرار الإغلاق.

وسيتم سداد هذا القرض على مدى خمس سنوات وسيساعد في تعزيز الاحتياطيات النقدية لشركة جيه.إل.آر مع سدادها للشركات في سلسلة التوريد الخاصة بها، والتي تأثرت بشكل كبير بالإغلاق.