بعد 40 مليون عملية بيع.. هذا هو أسوأ وقت في السنة لشراء سيارة مستعملة

أظهرت دراسة حديثة أن توقيت شراء السيارة المستعملة يلعب دورا مهما في فرص الحصول على أفضل الصفقات، مع تحديد شهور وعطلات معينة تجعل المشترين أكثر عرضة لدفع أسعار مرتفعة.

حللت منصة الأبحاث iSeeCars نحو 40 مليون عملية بيع للسيارات المستعملة خلال عامي 2023 و2024، وخلصت إلى أن شهر يونيو يُعد أسوأ شهر لشراء سيارة، إذ تقل الصفقات المتاحة بنسبة 30.4٪ مقارنة بالمتوسط السنوي. ويأتي شهر مايو في المرتبة الثانية بانخفاض قدره 27.8٪، يليه يوليو بنسبة 22.5٪. كما أظهرت الدراسة أن بعض العطلات تقلل فرص الحصول على صفقات جيدة، حيث جاءت عطلة عيد الأب، وعيد الاستقلال الأمريكي في 4 يوليو، وJuneteenth (وهو يوم عطلة أمريكية يُحتفل به في 19 يونيو كل عام، ويعرف رسميا باسم "يوم التحرير" أو "يوم الحرية) ضمن أسوأ ثلاث عطلات، إذ تقل الصفقات المتاحة في كل منها بنسبة لا تقل عن 30٪ عن المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن الشتاء، رغم سمعته السيئة بسبب مشاكل السيارات في الطقس البارد، يمثل أفضل فرصة للمشترين الباحثين عن صفقة جيدة. فقد تصدر شهر يناير قائمة أفضل الأشهر لشراء سيارة مستعملة، مع زيادة نسبتها 41.1٪ في عدد الصفقات الجيدة مقارنة بالمتوسط السنوي. كما حقق شهرا ديسمبر وفبراير أداءً جيدا أيضا، مع أكثر من 30٪ من الصفقات الجيدة المتاحة. أما بالنسبة للعطلات، فجاءت ليلة رأس السنة ويوم رأس السنة كأفضل فرص للحصول على صفقات سيارات، مع زيادة مذهلة في الصفقات بنسبة 47.9٪ ما يجعلها أوقاتا مناسبة للمشترين.

ويشير التقرير إلى ضرورة التمييز بين العروض الترويجية والصفقات الحقيقية. ففي حين تستمر المعارض في تقديم عروضها خلال شهور مايو ويونيو ويوليو، اعتبرت الدراسة الصفقة جيدة فقط إذا كان سعر السيارة يقل بنسبة 5٪ على الأقل عن القيمة السوقية العادلة التي تحددها المنصة. وهذا يعني أن مجرد وجود خصومات أو عروض ترويجية لا يضمن بالضرورة الحصول على صفقة مربحة.

وتوضح الدراسة أن التخطيط لشراء السيارة المستعملة في الأوقات المثلى من السنة يمكن أن يوفر للمشترين فرصة أفضل لتوفير مبالغ كبيرة، خصوصا إذا كانوا على استعداد للتسوق في أجواء باردة. فالتوقيت المناسب قد يكون العامل الحاسم بين شراء سيارة بسعر مناسب أو دفع مبلغ أعلى دون مبرر.

تؤكد الدراسة على أهمية البحث والتحقق من العروض قبل شراء أي سيارة مستعملة، مع الانتباه إلى الأشهر والعطلات التي تقدم أفضل الصفقات لتجنب خسارة الفرص المتاحة.