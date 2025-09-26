أسرع سيارة كهربائية في العالم تنطلق في ألمانيا

سجلت السيارة يانجوانج يو 9 إكستريم الكهربائية فائقة القوة، رقماً قياسياً جديداً، كأسرع سيارة يتم إنتاجها في العالم.

بلغت سرعة السيارة التي أنتجتها شركة يانجوانج أوتوموتيف للسيارات الكهربائية الفارهة المملوكة لشركة بي.واي.دي الصينية، 496 كيلومتراً في الساعة، على حلبة بابينبورج لاختبار السيارات عالية السرعة في ألمانيا.

وحطمت السيارة الرقم القياسي السابق، الذي حققته سيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+، والتي بلغت 490 كيلومتراً في الساعة، في عام 2019.

تبلغ قوة محرك السيارة الكهربائية يو9 إكستريم 2959 حصاناً، إلا أنه لم يتم الكشف عن عزم الدوران، ولا زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة، وسعة البطارية حتى الآن.

كما تأتي السيارة مزودة بإطارات شبه ملساء، ونظام تعليق ديسوس-إكس معدل. وقال مارك باسينج، سائق السيارة يو9 إكستريم، التي حطمت الرقم القياسي في سباق السرعة «يعود هذا الرقم القياسي إلى الأداء المذهل للسيارة من الناحية التقنية، لا يمكن تحقيق هذا مع محرك احتراق داخلي. ومن المقرر إنتاج 30 نسخة فقط من السيارة يو9 إكستريم حول العالم، ومن المتوقع أن يكون سعرها أعلى من سعر سيارة يو9 القياسية، البالغ حوالي 270 ألف دولار.