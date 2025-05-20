بمليون دولار.. مركبة ثورية تتحول من سيارة إلى طائرة في أقل من دقيقتين

أعلنت شركة كلاين فيجن، ومقرها سلوفاكيا، أن سيارتها الطائرة "AirCar" - الثورية والتي تعد أول سيارة طائرة يتم إنتاجها بكميات كبيرة في العالم - ستطرح للبيع في أوائل عام 2026، وأنها قادرة على التحول من سيارة إلى طائرة في أقل من دقيقتين.

وتم تصميم هذه الطائرة الهجينة الغريبة - التي تحتوي على أربع عجلات وجناحين - على غرار سيارة كوبيه رياضية، وتكتسب السرعة على طول المدرج قبل الارتفاع في الهواء.

تستطيع الطائرة ذات المقعدين تحرير أجنحتها القابلة للسحب في أقل من دقيقتين استعدادًا للإقلاع، قبل إعادة تخزينها مرة أخرى في وجهتها.

وقال ستيفان كلاين، مؤسس شركة كلاين فيجن، إن AirCar "يحقق حلمًا طال انتظاره" وهو جلب رحلات الطيران للركاب "إلى أيدي الناس العاديين".

وأضاف "مع إطلاق النموذج الأولي للإنتاج الخاص بنا، فإننا نقترب خطوة واحدة من تحويل كيفية تحرك العالم - دمج الطريق والسماء في بُعد جديد من التنقل الشخصي".

وتقدر شركة كلاين فيجن أن السيارة ستطرح للبيع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 - لكنها لن تكون رخيصة.

وقال متحدث باسم الشركة وفق "ديلي ميل" إن سعر السيارة سيبدأ من 800 ألف دولار (600 ألف جنيه إسترليني) ولكن يمكن أن يصل إلى مليون دولار (750 ألف جنيه إسترليني) اعتمادًا على المواصفات.

بعد رحلات تجريبية ناجحة ، قالت شركة كلاين فيجن إن أحدث نسخة من النموذج الأولي لسيارتها AirCar قيد العمل والاختبار الآن.

تقطع AirCar مسافة 980 قدمًا (300 متر) من مساحة المدرج وتصل إلى سرعات تصل إلى 124 ميلاً في الساعة، ولكنها تتمتع بسرعة طيران تبلغ 155 ميلاً في الساعة بمجرد أن تكون في الهواء.

تعمل الطائرة بالوقود العادي من مضخة البنزين ويمكنها أن تحمل شخصين إلى ارتفاع أقصى يبلغ 18000 قدم بفضل المروحة الموجودة بين جسم الطائرة والذيل.

ورغم أن AirCar تعمل بالبنزين، فإنها ستتحول إلى سيارة كهربائية "بمجرد أن تصبح كثافة الطاقة في البطاريات جيدة بما يكفي"، بحسب ما قاله أنطون زاجاك، المؤسس المشارك لـ The Next Web .

ويقول مطورو AirCar إنه عندما يتم طرحها للبيع، فإنها ستكون مناسبة للرحلات الترفيهية أو كخدمة سيارات أجرة تجارية على غرار Uber.

وبلمسة زر واحدة، يستطيع الطيار فتح جناحين وإطلاقهما استعداداً للإقلاع في غضون دقيقتين، حيث يتم طيهما وتخزينهما بشكل آمن في جسم المركبة عند الهبوط.

أكملت سيارة AirCar الأصلية بنجاح أكثر من 170 ساعة طيران وأكثر من 500 إقلاع وهبوط. وأصبح الملحن الفرنسي جان ميشيل جار أول راكب في العالم يُقلع بسيارة AirCar الطائرة من شركة كلاين فيجن عام 2024.

تقول شركة كلاين فيجن: "هذه المركبة الثورية قادرة على التحول تلقائيًا من سيارة إلى طائرة في أقل من دقيقتين"

مواصفات سيارة الطيران

المحرك : محرك بقوة تصل إلى 340 حصاناً.

سرعة الانطلاق : 250 كم/ساعة (155 ميلاً في الساعة)

المدى : 1000 كم (621 ميلا)

الطول : 19 قدم

السعر : يصل إلى مليون دولار (750 ألف جنيه إسترليني)

متاحة : الربع الأول من عام 2026

وبحسب مورجان ستانلي، من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية للسيارات الطائرة إلى تريليون دولار بحلول عام 2040، قبل أن يقفز إلى 9 تريليون دولار في عام 2050.

و الاستخدام الواسع النطاق للمركبات الطائرة سوف يستغل المساحة الفارغة الشاسعة في الهواء مع تقليل الازدحام على الطرق بشكل كبير.