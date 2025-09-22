سيارة BYD الخارقة تكسر الأرقام القياسية بسرعة 496 كلم في الساعة

قدمت شركة BYD الصينية أحدث سياراتها الكهربائية فائقة الأداء، Yangwang U9 Xtreme، لتثبت أنها قادرة على إعادة تعريف حدود السرعة للأجيال الجديدة من السيارات الكهربائية. هذا الطراز، الذي كان يُعرف سابقا باسم Yangwang U9 Track Edition، ظهر لأول مرة للعامة خلال فعالية مباشرة على الإنترنت، وسرعان ما أظهر قوته من خلال نتائج اختبارات رسمية معتمدة.

وفق سبتمبر الحالي، قامت Automotive Testing Papenburg في ألمانيا بتوثيق سرعة قصوى مذهلة بلغت 308.4 أميال/ساعة، حوالي 496 كلم، لتصبح بذلك أسرع سيارة إنتاجية في العالم على الإطلاق، متجاوزة الرقم القياسي السابق لسيارة Bugatti Chiron Super Sport 300+ التي سجلت 304.77 أميال/ساعة في 2019 بقيادة السائق آندي والاس.

كما نجحت U9 Xtreme في تحطيم رقم قياسي آخر على مسار نوربورغرينغ نوردشلايفه الألماني، حيث أنهت الجولة بزمن 6:59.157، متفوقة على Xiaomi SU7 Ultra كأسرع سيارة كهربائية إنتاجية على المسار. وأكدت BYD أن الإنتاج سيقتصر على 30 وحدة فقط للمشترين حول العالم، ما يعكس حصرية الطراز وأهميته.

تتفوق السيارة الصينية أيضا على منافسين آخرين سبق أن جذبوا الاهتمام، مثل اليابانية Aspark Owl التي تصل أفضل سرعتها إلى 272.7 ميل/ساعة، وسيارة Koenigsegg Jesko Absolut التي لم تحقق أرقاما فعلية للسرعة القصوى، مكتفية بمحاكاة رقمية، رغم تسجيلها رقماً مميزاً في التسارع والكبح من 0–249–0 ميل/ساعة في أغسطس 2025.

وأكد السائق الألماني في سباقات GT، مارك باسنغ، الذي قاد السيارة خلال رحلة تسجيل الرقم القياسي، أن السر وراء الإنجاز يعود إلى الهندسة المتقدمة ونظام الدفع الكهربائي للسيارة. وأضاف أن تصميم U9 Xtreme يوفر "ثباتا وتحكما لا مثيل لهما، مع توصيل طاقة هادئ ومتسق يتيح للسائق التركيز الكامل على المسار".

تعتمد Yangwang U9 Xtreme على نظام دفع رباعي من أربعة محركات كهربائية، مع منصة Yi Sifang بجهد 1,200 فولت، ليولد كل محرك 555 كيلوواط، بإجمالي قوة 2,220 كيلوواط أو ما يقارب 3,000 حصان، ونسبة قوة إلى وزن مذهلة تبلغ 1,217 حصان لكل طن. كما زودت السيارة بنظام توجيه متقدم للعزم ينفذ أكثر من 100 تعديل في الثانية لضمان أقصى تماسك ودقة على الطريق.

تتميز السيارة أيضا بحزمة هوائية عدوانية وعجلات 20 بوصة مزودة بإطارات شبه سلسة GitiSport e·Gtr2 Pro مصممة لتحمل السرعات التي تتجاوز 310 أميال/ساعة، وبأقراص كربونية سيراميكية مع كوابح من التيتانيوم لتوفير قوة كبح فائقة.

وعلاوة على ذلك، تستخدم السيارة بطارية Blade Battery من نوع ليثيوم-حديد-فوسفات بمواصفات المسار، مع تبريد مزدوج الطبقة لضمان استقرار درجات الحرارة أثناء الأداء العالي، مما يوفر قوة متسقة، وسلامة محسنة، وأعلى أداء تحت أقصى الظروف.

مع Yangwang U9 Xtreme، تعلن BYD رسميا دخولها منافسة السرعة الفائقة، وتثبت أن السيارات الكهربائية ليست فقط صديقة للبيئة، بل قادرة أيضا على تحطيم أرقام قياسية تاريخية في عالم السيارات الإنتاجية.