عشرة أضعاف سعر الذهب.. ما هو الكنز الخفي في سيارتك؟

في كل مرة تشغّل فيها سيارتك، لا يقتصر دورها على التنقل فقط، بل تحمل تحت هيكلها قطعة صغيرة تُحدث فرقا هائلا على صحتك والبيئة، وأيضا على السوق السوداء، هذا الجزء هو المحول الحفاز (Catalytic Converter)، الذي يُعتبر أحد أغلى وأهم أجزاء السيارة، رغم صغر حجمه، لأنه يحتوي على معادن ثمينة مثل الروديوم والبلاتين والبالاديوم.

تم تطوير المحول الحفاز في السبعينات ليقضي على مشكلة التلوث الناتج عن السيارات، فالاحتراق في محرك السيارة لا يكون كاملا دائما، وينتج عنه غازات ضارة مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين، التي تسبب أمراض الرئة والقلب وتلوث البيئة.

يعمل المحول الحفاز على تحويل هذه الغازات السامة إلى غازات أقل ضررا، مثل النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون والماء، بفضل المعادن النادرة الموجودة داخله، وفقا لموقع unionrayo.

تتم عملية التحويل على مرحلتين رئيسيتين: أولا، تمر أكاسيد النيتروجين عبر طبقة تحتوي على الروديوم والبلاتين، فتتحلل إلى غازات غير ضارة. ثم تمر الغازات الأخرى، مثل أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات غير المحترقة، عبر طبقة تحتوي على البالاديوم والبلاتين، لتحويلها إلى ثاني أكسيد الكربون والماء. هذه العملية تجعل كل رحلة بالسيارة أكثر أمانا ونظافة للهواء، وبالتالي تقلل من الأمراض المرتبطة بالتلوث.

قبل اختراع المحولات الحفازة، كانت المدن الكبرى مثل لوس أنجلوس ومدينة مكسيكو مغطاة بالضباب الدخاني، وكانت معدلات الأمراض التنفسية في ارتفاع مستمر. بعد فرض تركيب المحولات الحفازة في جميع السيارات، أظهرت الدراسات انخفاض تركيز أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين في الهواء الحضري بنسبة تجاوزت 70% خلال عقود قليلة، ما ساهم في إنقاذ ملايين الأرواح حول العالم.

إلا أن قيمته العالية جعلته هدفًا للسرقة. فالمعادن النادرة التي يحتويها، خصوصا الروديوم الذي وصل سعره إلى عشرة أضعاف سعر الذهب في 2021، تجعل السوق السوداء مغرية للغاية. في المدن الكبرى مثل نيويورك ولندن ومدريد، باتت عصابات متخصصة تقوم بسرقة المحولات الحفازة، وغالبا ما تتجاوز تكلفة إصلاحها 1000 يورو، إلى جانب خسارة جزء ثمين من السيارة. في الولايات المتحدة وحدها، تم تسجيل أكثر من 150,000 حالة سرقة في 2022، بزيادة 1200% عن خمس سنوات سابقة.

المفارقة أن قطعة صغيرة صُممت لحماية الكوكب وصحة الإنسان أصبحت نقطة ضعف ملايين السيارات بسبب قيمتها. وبينما تزداد شعبية السيارات الكهربائية، يظل المحول الحفاز ضروريا للسيارات العاملة بالبنزين والهجين.

يكمن التحدي الأكبر في حماية هذه القطعة الحيوية من السرقة دون التأثير على فعاليتها البيئية. وبالرغم من صغر حجمها، فإن أفضل سر مخفي في السيارة ليس في المحرك، بل في العادم، حيث تكمن المعادن التي تحمي الهواء وصحتنا وتُعد من أثمن الكنوز المخبأة على الطريق.