حيل ذكية.. كيف تبرد سيارتك في ثوانٍ خلال الصيف؟

مع دخول فصل الصيف وبدء ارتفاع درجات الحرارة، يتحول استخدام مكيف السيارة إلى ضرورة لا رفاهية، غير أن كثيرين يشغّلون المكيف بطريقة غير فعالة تؤدي إلى استهلاك زائد للوقود دون الحصول على التبريد المطلوب.

إليك مجموعة من الخطوات الذكية التي تضمن أداءً أفضل وتبريداً أسرع لمقصورة السيارة، مع الحفاظ على كفاءة نظام التكييف وتوفير الوقود، وفقا لـ carfromjapan.

1. تخلّص من الهواء الساخن قبل التشغيل

عند دخول السيارة المتوقفة تحت الشمس، لا تشغّل المكيف فوراً، افتح النوافذ الخلفية، ثم قم بفتح وإغلاق باب السائق عدة مرات بشكل متتالٍ لطرد الهواء شديد السخونة المحتبس داخل المقصورة.

2. ابدأ القيادة قبل تشغيل التكييف

تجنّب تشغيل المكيف والسيارة لا تزال متوقفة، فمع دوران المحرك، يعمل ضاغط التكييف بكفاءة أعلى، ابدأ القيادة أولاً وافتح نوافذ المقاعد الخلفية لنحو 30 ثانية، ما يسرّع خروج الحرارة، وإن كانت سيارتك مزوّدة بفتحة سقف، افتحها مؤقتا لتسريع عملية التهوية.

3. لا تبدأ بأقصى سرعة للمكيف

اضبط المكيف على أقل درجة حرارة لكن بسرعة مروحة منخفضة في البداية، ذلك يسمح بسحب الهواء الخارجي الأقل حرارة وتبريده، أما التشغيل على أقصى درجة فوراً، فيجعل المكيف يدوّر الهواء الداخلي الأكثر حرارة، ما يزيد من الضغط عليه ويؤخر التبريد.

4. راقب فلتر الهواء بانتظام

فلتر الهواء داخل المقصورة من العناصر المؤثرة في كفاءة التكييف، إذا تراكمت فيه الأتربة، تقل فاعلية تدفق الهواء، احرص على تنظيفه أو استبداله دورياً، خاصة أن الوصول إليه أصبح أسهل في الطرازات الحديثة.

5. فعّل وضعية تدوير الهواء

عند تشغيل التكييف، اختر وضع "تدوير الهواء" الداخلي، ما يمنع دخول الهواء الساخن من الخارج ويسرّع تبريد المقصورة، بعد الوصول إلى درجة حرارة مناسبة، يمكنك التحول إلى وضع "الهواء النقي" لإدخال هواء خارجي متجدد.

6. اختر مكان الركن بعناية

ركن السيارة في الظل أو استخدام عواكس الشمس على الزجاج يساعد على تقليل درجة حرارة المقصورة، هذا الإجراء البسيط يوفر مجهوداً على نظام التكييف عند تشغيله، ويُسرّع عملية التبريد.

7. لا تبالغ في التبريد

اضبط درجة حرارة المكيف على مستوى مناسب وليس الأدنى، فالمبالغة في التبريد تستهلك وقوداً أكثر وتجهد النظام دون داعٍ، خاصة أن الهدف هو الراحة وليس الشعور بالبرد داخل السيارة.

8. حافظ على صيانة دورية للنظام

نظافة الفلاتر، فحص مستويات غاز التبريد، والتأكد من كفاءة الضاغط، جميعها عناصر يجب مراقبتها ضمن الصيانة الدورية. نظام تكييف مهمل سرعان ما يفقد فعاليته ويتسبب في استهلاك زائد للوقود.

تذكر أن الحر الشديد لا مفر منه في الصيف، لكن طريقة تعاملك مع مكيف السيارة تصنع الفارق. باتباع هذه النصائح، ستتمكن من التمتع برحلة أكثر راحة وبرودة، دون إرهاق نظام التكييف أو زيادة في استهلاك الوقود.