لا تخطر على البال.. أغرب 20 قانون مرور في الولايات المتحدة

بين إشارات التوقف، وحدود السرعة، وخطوط المشاة، هناك جانب خفي من قوانين المرور في الولايات المتحدة قد يدهشك بقدر ما يثير استغرابك، بعضها يبدو مفهوماً، والآخر يقترب من العبث، ومع ذلك فإن جميعها لا تزال نافذة قانوناً في سجلات الولايات.

إليك قائمة تفصيلية بأغرب 20 قانوناً مرورياً تم رصدها في ولايات ومدن أمريكية مختلفة، توضح إلى أي حد قد تصل التشريعات في محاولة ضبط السلوك على الطرقات، وفقا لموقع Wealthy Driver.

1. ممنوع القيادة وأنت معصوب العينين – ولاية ألاباما

قانون قد يبدو بديهياً، لكنه جاء استجابة لتصرفات خطيرة كان يقوم بها بعض المغامرين الذين سعوا لجذب الانتباه عبر قيادة سياراتهم وهم معصوبو العينين. ألاباما حسمت الجدل بمنع هذا النوع من الاستعراض المتهور لحماية الأرواح على الطريق.

2. لا تطلق البوق بعد التاسعة مساءً – ليتل روك، أركنساس

في العاصمة ليتل روك، يُعد استخدام بوق السيارة بعد الساعة التاسعة مساءً، خاصة قرب بعض المطاعم، جريمة يعاقب عليها القانون. الهدف هو الحفاظ على الهدوء في الأحياء السكنية، وعدم إزعاج الزبائن الذين يستمتعون بوجبة ليلية.

3. ممنوع ربط الكلاب على سطح السيارة – أنكوراج، ألاسكا

قد يفكر البعض في تثبيت كلبه على سطح السيارة خلال نزهة سريعة، لكن مدينة أنكوراج تعتبر ذلك فعلاً غير إنساني. القانون يحظر تماماً هذا السلوك لما له من آثار سلبية على الحيوان، خاصة في الأجواء الباردة.

4. نفاد الوقود جريمة مرورية – يونغزتاون، أوهايو

في هذه المدينة الواقعة في ولاية أوهايو، لا يُنظر إلى نفاد الوقود كحادث عرضي، بل كخطأ مروري يعاقب عليه القانون، خاصة إن حدث داخل المدينة وعلى طرقها المزدحمة. القانون يدفع السائقين لتحمل مسؤولياتهم والتزود بالوقود في الوقت المناسب.

5. لا يُسمح بتبديل الملابس داخل السيارة – ولاية ديلاوير

في ديلاوير، يُحظر على السائقين أو الركاب تبديل الملابس داخل المركبة. هذا القانون، الذي قد يبدو غريباً، يندرج ضمن قوانين الحشمة ويهدف إلى الحد من التشويش البصري على الطرق العامة.

6. القيادة بلا عجلة قيادة ممنوعة – إلينوي

منع قيادة السيارة دون وجود مقود يبدو منطقياً، لكن القانون في ولاية إلينوي صريح جداً، وربما جاء كردّ على محاولات استخدام أنظمة بديلة في بعض المركبات المعدلة. التشريع يضع السلامة أولاً، أياً كانت الابتكارات التقنية.

7. استخدام الألفاظ النابية داخل السيارة محظور – روكفيل، ماريلاند

حتى داخل سيارتك، لا مكان للألفاظ السوقية في مدينة روكفيل. القانون يُعاقب على استخدام اللغة البذيئة أثناء القيادة، كجزء من جهود المدينة لتعزيز الاحترام في الفضاء العام، حتى خلف زجاج السيارة.

8. التجاوز من اليمين مخالف للقانون – ساوث كارولاينا

في هذه الولاية، لا يجوز تجاوز السيارات إلا من الجهة اليسرى، باستثناء الحالات التي تنوي فيها السيارة الأمامية الانعطاف يساراً. الهدف هو تنظيم حركة المرور وتفادي المناورات المفاجئة التي قد تؤدي إلى حوادث.

9. النوم داخل السيارة ممنوع – تكساس

إذا كنت تخطط لقيلولة في سيارتك بمدينة مثل هيوستن أو دالاس، عليك أن تعيد التفكير. بعض القوانين المحلية تُجرّم النوم داخل السيارة، خصوصاً في المواقف العامة، من منطلق منع التشرد والازدحام غير المنظم.

10. صرير الإطارات مخالفة – ديربي، كانساس

في مدينة ديربي، مجرد صدور صوت صرير من إطارات سيارتك يمكن أن يجلب لك مخالفة قانونية. يعتبر الصوت مؤشراً على قيادة غير آمنة، وقد يسبب إزعاجاً للسكان في الأحياء السكنية.

11. ممنوع ركوب الجمال على الطرق السريعة – نيفادا

رغم أن الجِمال كانت وسيلة نقل شائعة في مناطق الصحاري، فإن القانون في نيفادا يمنع تماماً استخدامها على الطرق السريعة. الهدف هو الحد من المخاطر وضمان أن الطرق مخصصة للسيارات فقط.

12. القفز من السيارة أثناء حركتها جريمة – غلينديل، كاليفورنيا

بعض مشاهد الأفلام ألهمت مراهقين للقفز من المركبات وهي تسير، ما دفع السلطات في غلينديل لتجريم هذا الفعل رسمياً. القانون جاء لحماية الأرواح من سلوكيات متهورة تؤدي لإصابات جسيمة.

13. القيادة بسيارة متسخة ممنوعة – مينيتونكا، مينيسوتا

القانون هنا لا يتحدث عن الأوساخ الخارجية فحسب، بل يركّز بشكل خاص على الإطارات التي تخلّف طيناً أو مواد على الطرق. الهدف هو تقليل الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية وتخفيف تكاليف الصيانة.

14. لا يُسمح بالدوران للخلف (U-Turn) – ليك ويلز، فلوريدا

في بعض مفترقات الطرق مثل "تقاطع المصير"، تُمنع الالتفافات للخلف بشكل كامل. السبب هو الحفاظ على انسيابية الحركة وتجنّب الفوضى المرورية في مناطق معروفة بكثافتها.

15. الانعطاف لليسار محظور في أوقات الذروة – مانهاتن، نيويورك

بعض شوارع مانهاتن تشهد حظراً على الانعطاف لليسار خلال ساعات محددة. الازدحام الكثيف وتدفق المشاة يجعلان من هذا الإجراء ضرورة لضبط الفوضى ومنع الحوادث.

16. ممنوع القيادة في المسار الأيسر– أوريغون

في أوريغون، البقاء في المسار الأيسر من دون التجاوز يُعد مخالفة مرورية. القانون يستهدف "محتكري المسار" ويهدف إلى تسهيل حركة المرور السريعة.

17. المصابيح الأمامية مضاءة نهاراً – بنسلفانيا

في هذه الولاية، الإضاءة أثناء القيادة ليست فقط للّيل. القانون يفرض تشغيل المصابيح الأمامية طوال الوقت، حتى في وضح النهار، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف الإنارة.

18. القيادة ببطء شديد ممنوعة – كاليفورنيا

في تناقض واضح مع قوانين السرعة، تُعاقب كاليفورنيا أيضاً من يقود بسرعة أقل بكثير من الحد الأدنى، إذا تسببت قيادته في تعطيل حركة المرور. القانون يهدف إلى الحفاظ على إيقاع القيادة السلس على الطرق السريعة.

19. لا يُسمح بوجود نفايات في السيارة – هيلتون هيد آيلاند، ساوث كارولاينا

وجود أكياس قمامة أو نفايات داخل المركبة، حتى بشكل مؤقت، يُعد مخالفة للقانون. التشريع يهدف إلى منع الروائح، وتجنّب جذب الحشرات، والحفاظ على بيئة نظيفة.

20. البالغون غير ملزمين بحزام الأمان – نيوهامبشر

في سابقة فريدة من نوعها، لا تُلزم نيوهامبشر السائقين البالغين بارتداء حزام الأمان. القانون يُطبق فقط على من هم دون الثامنة عشرة، وهو ما يثير جدلاً مستمراً بين أنصار السلامة الشخصية والمدافعين عن الحرية الفردية.

من حظر القفز من السيارة، إلى منع الكلاب من ركوب السقف، تعكس هذه القوانين مدى تنوع وتفاوت أولويات كل ولاية أو مدينة أمريكية، وبينما قد تبدو هذه القوانين غريبة أو حتى طريفة، إلا أنها تسلط الضوء على رؤية محلية للسلامة والنظام تستند إلى تجارب واقعية حدثت بالفعل.