بعد احتجاز أطفال بداخلها.. عيوب خطيرة في مقابض أبواب سيارات تيسلا

تواجه شركة تيسلا المملوكة لإيلون ماسك تحقيقاً بشأن السلامة بعد الإبلاغ عن احتجاز أطفال داخل سياراتها موديل y .

وتعمل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في أمريكا على فحص تقارير عن وجود مشاكل في مقبض باب طراز Y حيث فتحت تحقيقاً الاثنين في مشاكل محتملة في مقابض الأبواب لحوالي 174290 مركبة من طراز Tesla Model Y لعام 2021.

وسجل التحقيق تسعة حوادث تم الإبلاغ عنها، لم ينتج عنها أي إصابات أو وفيات وفق بلومبيرغ.

وفي وثيقة نشرت يوم الثلاثاء من مكتب العيوب والتحقيقات التابع للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، قالت هيئة تنظيم السلامة في حقل "وصف المشكلة" إن "مقابض الأبواب الإلكترونية تصبح غير صالحة للعمل بسبب انخفاض جهد البطارية في السيارة (بطارية 12 فولت تيار مستمر منخفضة الجهد)، مما يعيق إعادة دخول السيارة".

من بين الحوادث التسعة المُبلّغ عنها، كانت أكثر الحالات شيوعاً هي خروج الآباء من السيارة بعد القيادة لأخذ أطفالهم، أو وضعهم فيها قبل القيادة، وفقاً للهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة. وأفاد هؤلاء الآباء بأنهم تُركوا عالقين دون وصول إلى السيارة التي كان أطفالهم بداخلها.

وحسبما جاء في ملخص ODI : "على الرغم من أن سيارات تسلا لديها فتحات يدوية للأبواب داخل المقصورة، إلا أنه في هذه الحالات، قد لا يتمكن الطفل من الوصول إلى تلك الفتحات أو تشغيلها حتى لو كان سائق السيارة على علم بذلك".

وأفاد أربعة من أصحاب المركبات أنهم كسروا نافذة لاستعادة إمكانية الدخول.

لم تستجب شركة تيسلا لطلب التعليق، وأحالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تقرير ODI. وكانت بلومبرج ونشرة "تقرير السيارات الكهربائية" قد نشرتا تقريرًا سابقًا عن التحقيق.

تم رفع التحقيق من قبل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة بعد خمسة أيام من نشر بلومبرج لتقرير يؤكد أن بعض تركيبات تصميم تسلا مثل مقابض الإغلاق والإطلاقات الميكانيكية كانت "محيرة للركاب ورجال الإنقاذ"، مما أدى إلى تحويل اللحظات التي أعقبت الاصطدام إلى سباقات مميتة مع الزمن".

صرحت روبين دينهولم، رئيسة مجلس إدارة تيسلا، أن سيارات تيسلا كانت مزودة بنظام إيقاف التشغيل اليدوي، وأن السلامة هي "العامل الأهم"، وأضافت أن المجلس "يأخذ أي تقارير تتعلق بالسلامة على محمل الجد".

جهد غير كافٍ من السيارة

وفي مراجعتها الأولية، خلصت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إلى أن حالة الإغلاق حدثت عندما تلقت الأقفال "جهداً غير كافٍ من السيارة".

ذكرت تقارير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن "فواتير الإصلاح المتاحة تُشير إلى استبدال بطارية السيارة منخفضة الجهد بعد الحادث، ومع ذلك، لم يُبلغ أيٌ من مُقدِّمي خدمة فحص المركبات (VOQs) عن رؤية تحذير بانخفاض جهد البطارية قبل تعطل مقابض الأبواب الخارجية".

أبلغ العديد من مالكي سيارات تيسلا عن تعطل سياراتهم بعد انقطاع التيار الكهربائي، تتضمن سيارات تيسلا عطلًا ميكانيكيًا، مع أنه قد يصعب العثور عليه إذا لم تكن تعرف أين تبحث.

ليست المرة الأولى

هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها شركة تسلا للتدقيق من قبل إدارة السلامة المرورية على الطرق السريعة الوطنية، وهي الوكالة التي انتقدها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في الماضي.

سبق أن أطلقت هيئة سلامة السيارات تحقيقاً مع شركة تسلا في أغسطس الماضي، إثر مزاعم بتقصيرها في الإبلاغ عن حوادث تتعلق بنظام القيادة الذاتية الكاملة وبرنامجها التجريبي، واستدعت تسلا 46,096 شاحنة سايبرترك في مارس الماضي، بعد أن أفاد تقرير من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بأن اللوحة الخارجية للسيارة قد تنفصل وتُشكل خطراً على الطريق.

خلال حملة ماسك لخفض التكاليف من خلال وزارة كفاءة الحكومة، قامت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة بتسريح 4% من عمالها في فبراير.