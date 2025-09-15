تطور مذهل في السيارات الكهربائية.. سرعة شحن غير مسبوقة ومدى أطول 5 أضعاف

تتسارع الخطى في عالم السيارات الكهربايئة بوتيرة مذهلة، فلا يكاد يوم يمر إلا وهناك جديد في هذه الصناعة التي تحتدم فيها المنافسة بين الشركات، وأصبح التخلف عن ركبها ينذر بالخروج من هذه المنافسة إلى الأبد.

وفي خضم هذه المنافسة الشرسة أعلنت شركة شل للزيوت عن تطوير سائل عالي الأداء لإدارة الحرارة داخل السيارات الكهربائية، في بيئة اختبار، مكّن هذا السائل من شحن البطارية من 10% إلى 80% من سعتها في أقل من عشر دقائق، وبذلك يحل مشكلة الشحن والتي تعد أكبر معضلة بالنسبة للسيارات الكهربائية وفق موقع interestingengineering.

وأوضحت الشركة تفاصيل التقنية الجديدة قائلة: "إن التبريد بالغمر يتيح بطاريات أصغر وأخف وزناً وقادرة على إضافة مدى يصل إلى خمسة أضعاف مقارنة بالسيارات الكهربائية التقليدية، مع استخدام شبكة الشحن الحالية".

ففي مشروع مشترك مع شركة RML Group المتخصصة في ابتكارات السيارات، استخدمت شل بطارية بسعة 34 كيلوواط/ساعة لاختبار قدرات هذا السائل، وتتوقع الشركة أن سرعة الشحن هذه، عند تطبيقها على مركبة مستقبلية عالية الديناميكية الهوائية بكفاءة 10 كم/كيلوواط/ساعة ، يمكن أن تصل إلى مدى يصل إلى 24 كيلومتراً في الدقيقة الواحدة من الشحن، وتعد سيارة لوسيد أير بور السيارة الرائدة حالياً في السوق من حيث الكفاءة وتعمل بسرعة تقارب 8.04 كيلومترات/كيلوواط/ساعة.

تُعدّ إدارة الحرارة تحدياً رئيسياً في تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يُولّد الشحن عالي السرعة طاقة حرارية هائلة، مما قد يُسرّع تدهور الخلايا، ويُقلّل من عمر البطارية الإجمالي، وفي حالات نادرة، يُؤدي إلى مشاكل تتعلق بالسلامة مثل الانفلات الحراري.

وتعتمد أنظمة التبريد التقليدية على ألواح باردة توفر اتصالاً غير مباشر بخلايا البطارية، مما قد يؤدي إلى توزيع غير متساوٍ لدرجة الحرارة، لكن منهجية شل تعتمد على سائلها الحراري الجديد EV-Plus في نظام تبريد بالغمر، وتتضمن هذه الطريقة غمر خلايا البطارية مباشرةً في السائل الذي هو غير موصل للكهرباء، ويملأ جميع الفراغات بين الخلايا، مما يضمن الاتصال المباشر والموحد لنقل الحرارة.

فعالية وثبات

يتيح هذا تحكماً أكثر فعاليةً وثباتاً في درجة حرارة مجموعة البطارية بأكملها، خاصةً في ظل ظروف الشحن فائق السرعة والضغط العالي، وصُمم السائل بتقنية تحويل الغاز إلى سائل (GTL) الحصرية من شل.

وقال جيسون وونغ ، نائب الرئيس التنفيذي العالمي لشركة شل للزيوت: "يمكن أن تساعد سوائل Shell EV-Plus الحرارية في تحسين الأداء الحراري للبطارية بشكل كبير، مما يمهد الطريق نحو كفاءة شحن أعلى، وتعزيز السلامة والراحة والفعالية من حيث التكلفة - لدعم التبني الواسع النطاق للسيارات الكهربائية التي تتطلبها المبادرات التشريعية في جميع أنحاء العالم" .

استفادت شركة شل من خبرتها في مجالات ذات صلة، مثل زيوت المحولات وسوائل التبريد لمراكز البيانات، وتقترح الشركة أن التبريد الغامر الفعال قد يُمكّن أيضًا من تصميم حزم بطاريات أبسط وأكثر إحكاماً، مما قد يُقلل من التعقيد والتكلفة.