472 كلم في الساعة.. سيارة صينية خارقة تحطم رقم السرعة العالمي





تمكنت شركة السيارات الكهربائية الصينية BYD من صنع التاريخ بهبوطها على قمة السرعة للسيارات الكهربائية، بعد أن سجلت سيارتها الخارقة YANGWANG U9 Track Edition رقماً قياسياً جديداً وصل إلى 293.54 ميلا/ساعة (472.41 كم/س)، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 268.2 ميلا/ساعة (431.62 كم/س) والذي سجلته سيارة Rimac Nevera R في يوليو الماضي.

وقد تحقق هذا الإنجاز على حلبة اختبار ATP Automotive Testing Papenburg في شمال ألمانيا في شهر أغسطس الماضي، بقيادة السائق الألماني المحترف مارك باسينج، الذي عبر عن دهشته بالقول: "في العام الماضي، اعتقدت أنني وصلت للذروة. لم أتوقع أن أكسر رقمي القياسي بهذه السرعة. لكن ها نحن على نفس الحلبة مع تقنيات جديدة جعلت ذلك ممكنًا."

وتعد YANGWANG U9 Track Edition النسخة الأعلى أداءً من أول سيارة خارقة كهربائية بالكامل أطلقتها BYD الصيف الماضي، والتي تمتلك قوة 1300 حصان. النسخة الجديدة تأتي مزودة بـ 2960 حصاناً ونسبة قوة إلى وزن تصل إلى 1341.5 حصاناً لكل طن، مع نظام دفع رباعي يعتمد على أربعة محركات كهربائية مستقلة وتحكم بالعزم لكل عجلة، ما يمنحها توازناً وثباتاً استثنائياً عند التسارع والانعطاف.

كما حافظت BYD على بطارية Blade Battery المصنوعة من فوسفات الليثيوم والحديد، والتي تتميز بشكلها المستطيل المسطح لتوفير تبريد فعال وكثافة طاقة أعلى، ويمكن شحنها من 30٪ إلى 80٪ في نصف ساعة فقط. ولتحقيق هذا الرقم القياسي، زود مهندسو BYD السيارة بنظام تحكم حراري متطور للمحرك والبطارية، وأول منصة مركبة كهربائية فائقة الجهد بجهد 1200 فولت تُنتج بكميات كبيرة في العالم.

ويضع هذا الإنجاز السيارات الخارقة الكهربائية على مشارف معادلة نظيراتها التي تعمل بالبنزين، حيث تصل أسرع السيارات القانونية في العالم إلى 310 أميال/ساعة (500 كم/س) مثل Koenigsegg Jesko Absolut، أو 295 ميلا/ساعة (475 كم/س) كما في سيارة SSC Tuatara، في حين أثبتت BYD أن الأداء الكهربائي يمكن أن يقترب من هذه الأرقام القياسية.

يُعد هذا الإنجاز دليلاً جديداً على سرعة تطور تقنيات السيارات الكهربائية الصينية وقدرتها على منافسة السيارات التقليدية الفائقة الأداء، وهو خطوة إضافية نحو مستقبل يهيمن فيه الابتكار والكهرباء على طرق العالم.

في السنوات الأخيرة، أصبحت السيارات الكهربائية الصينية خيارا مفضلا للعديد من السائقين حول العالم، حيث تتميز هذه السيارات بتقنيات متقدمة، مدى قيادة طويل، وأسعار تنافسية.

تتمتع السيارات الكهربائية الصينية بميزة تنافسية من حيث التكلفة، حيث تشير بيانات بنك "يو بي إس" إلى أن تكلفة تصنيع سيارة كهربائية واحدة في شركة "بي واي دي" أقل بنسبة 25% مقارنة بالمصنعين الغربيين.