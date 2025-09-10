«مازدا» تستدعي 105 آلاف سيارة في أمريكا

استدعت شركة صناعة السيارات اليابانية «مازدا» في أمريكا الشمالية 104 آلاف و854 سيارة، بحسب إشعار استدعاء نشرته عبر الإنترنت، الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة.

ويشمل قرار الاستدعاء بعض السيارات الكهربائية الهجينة الخفيفة من طراز «سي إكس 90» موديلات 2024 ـ 2025، وطراز «سي إكس 70» موديل 2025، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

ووفقاً للإدارة الوطنية للسلامة المرورية، يعود سبب الاستدعاء إلى أن مؤشر الوقود في لوحة العدادات قد يعرض قراءة غير دقيقة. وأوضحت البيانات أن مؤشر الوقود غير الدقيق قد يؤدي إلى نفاد الوقود بشكل مفاجئ وتوقف السيارة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

وسوف تقوم الوكالات المعتمدة بتحديث برمجيات وحدة التحكم في هيكل السيارة مجاناً.