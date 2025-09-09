«فولكس» تغازل الأسواق بـ 4 سيارات كهربائية صغيرة

تراهن مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات على تحقيق نمو كبير في سوق السيارات الكهربائية الصغيرة داخل أوروبا.

وفي ضوء عرض طرزها الجديدة خلال معرض السيارات الدولي في ميونخ، أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة أوليفر بلوم أمس، عن هدف واضح يتمثل في الوصول إلى حصة سوقية تبلغ 20% في هذا القطاع داخل أوروبا، وقال: «هدفنا واضح: أن نكون الرواد في فئة السيارات الكهربائية الصغيرة في سوقنا الأوروبية».

وتقدم «فولكس فاجن» في المعرض هذا العام 4 سيارات كهربائية صغيرة جديدة، تنتمي إلى 3 علامات تجارية تابعة للمجموعة، والتي من المقرر طرحها في الأسواق بحلول 2026. ومن بين هذه الطرز، سيارة «آي دي بولو»، التي من المتوقع أن يبدأ سعرها بأقل من 25 ألف يورو.

كما يُنتظر إطلاق سيارة «رافال» - الشقيقة لعلامة «كوبرا» - في العام القادم، إلى جانب سيارتي الدفع الرباعي «فولكس فاجن آي دي كروس» و«سكودا إبيك».

وقال بلوم: «من خلال هذه العائلة الجديدة من الطرز، ندخل إلى واحدة من أقوى فئات السيارات الكهربائية من حيث الحجم، والتي تتمتع بإمكانات نمو ضخمة»، مشيراً إلى أن سوق السيارات الكهربائية الصغيرة بالكامل في أوروبا سيشهد نمواً بنحو أربعة أضعاف بعد عام 2030 مقارنة بالوضع الحالي.

وتُعد مجموعة «فولكس فاجن» حالياً رائدة سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ 28%. وقد باعت المجموعة نحو 466 ألف سيارة كهربائية عالمياً خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي، من أصل 4.41 ملايين عملية تسليم إجمالية.

ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، زادت «فولكس فاجن» من تسليماتها للسيارات الكهربائية بنسبة 47% عالمياً، وبنحو 90% في السوق الأوروبية.



