انتهاء عصر الشاشات.. مستقبل السيارات بين لمسة إصبع وضغطة زر

تشهد صناعة السيارات العالمية تحولاً لافتاً في تصميم لوحات القيادة، بعدما هيمنت الشاشات الرقمية على معظم الوظائف التي كانت تعتمد سابقاً على الأزرار التقليدية.

ففي السنوات الأخيرة، اتجهت شركات كبرى مثل تسلا وBYD إلى تبني مفهوم التصميم البسيط القائم على الاستغناء شبه الكامل عن الأزرار، مع الاعتماد على أنظمة تشغيل عبر شاشات لمس كبيرة وتطبيقات مثل Apple CarPlay وAndroid Auto. غير أن هذا التوجه قوبل بانتقادات من جانب كثير من السائقين الذين اشتكوا من صعوبة التعامل مع الشاشات أثناء القيادة وبطء استجابتها في بعض الحالات، وهو ما قد يتسبب بمخاطر على السلامة، وفقا لموقع ecoportal.net.

فولكسفاغن تتراجع عن التجربة

شركة فولكسفاغن الألمانية أعلنت رسمياً أنها ستعيد الأزرار التقليدية إلى سياراتها الجديدة، بدءاً من طراز ID.2. ويأتي القرار بعد تجربة فاشلة اعتمدت فيها الشركة عام 2022 على أزرار حساسة للمس في عجلة القيادة، قبل أن تقر لاحقاً بعدم نجاحها.

رئيس قسم التصميم في فولكسفاغن، أندرياس ميندت، أوضح أن الخطوة تهدف إلى إعادة التحكم المباشر في الوظائف الأساسية مثل مستوى الصوت، تكييف الهواء، تسخين المقاعد وأضواء التحذير، مؤكداً أن عجلات القيادة المستقبلية ستظل مزودة بأزرار ملموسة "لأن السيارات يجب أن تُصمَّم كسيارات، لا كهاتف ذكي"، على حد تعبيره.

سباق التكنولوجيا: غوغل وكوالكوم في الاتجاه المعاكس

في المقابل، تسير شركات أخرى في مسار مختلف. إذ تتعاون كوالكوم مع غوغل على تطوير منظومة رقمية متكاملة للسيارات، تجمع بين شرائح Snapdragon ونظام Android Automotive وخدمات Google Cloud، بما يتيح تحسين أنظمة الملاحة والمساعدات الصوتية والتحديثات الفورية. كما ستسمح هذه التقنية بإضافة شاشات مخصصة لركاب المقاعد الخلفية، وتوفير تحديثات مستمرة دون الحاجة إلى شراء طراز جديد.

خيارات متعددة للمستقبل

المراقبون يرون أن المرحلة المقبلة ستتيح للمستهلكين خيارات أوسع: سيارات تحتفظ بالأزرار التقليدية استجابة لمطالب السائقين، وأخرى تواصل تبني النهج الرقمي الكامل. وبينما تميل السيارات الكهربائية إلى التصميم العصري البسيط، فإن عودة فولكسفاغن إلى الأزرار توحي بأن مستقبل لوحات القيادة قد يجمع بين الحداثة والتقاليد في آن واحد.