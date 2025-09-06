حيلة ذكية توفر لك 1500 درهم من استهلاك سيارتك للبنزين!

شارك خبير السيارات Showplates World حيلة بسيطة وفعّالة لتقليل استهلاك الوقود وتوفير ما يقارب 350 يورو سنويا، حوالي 1500 درهم إماراتي. أظهرت الدراسات أن معظم السيارات تحقق أفضل كفاءة في استهلاك الوقود عند السرعة بين 45 و55 ميلا في الساعة (72 و89 كم/س تقريبا)، ويُعتبر 50 ميلا في الساعة السرعة المثالية لمعظم السيارات، عند هذه السرعة، يعمل المحرك بسلاسة دون إجهاد، بينما يبقى السحب الهوائي منخفضا، ما يقلل من مقاومة الهواء ويجعل استهلاك الوقود أكثر انتظاما.

عندما تتجاوز السيارة هذه السرعة، يرتفع استهلاك الوقود بشكل ملحوظ. فمثلاً، القيادة بسرعة 70 ميلا في الساعة بدلاً من 50 ميلا قد تزيد استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%، وفي حال التسارع إلى 80 ميلا في الساعة، يرتفع الاستهلاك إلى حوالي 25%. السبب في ذلك هو زيادة مقاومة الهواء على المحرك، التي تتصاعد بسرعة مع زيادة السرعة. بالمقابل، القيادة ببطء شديد مثل 20 ميلا في الساعة على تروس عالية أو في حركة المرور المزدحمة تقلل من كفاءة المحرك أيضا، لأن المحرك لا يعمل في نطاقه الأمثل، وفقا لموقع RSVP.

التسارع والكبح المستمران يضاعفان الهدر في الوقود ويمنعان السيارة من الوصول إلى إيقاع ثابت واقتصادي. لهذا السبب، تعتبر السرعة الثابتة قرب 50 ميلا في الساعة الأكثر توفيرا للوقود على الطرق المختلفة. فهي تساعد على تقليل الاستهلاك وتوفير المال على المدى الطويل دون التأثير الكبير على زمن الرحلة.

يمكن أن تحقق هذه الطريقة وفورات ملموسة. إذا كانت سيارتك تسير 60 ميلاً لكل جالون عند سرعة 50 ميلا في الساعة وتنخفض إلى 51 ميلاً عند 70 ميلا، فإن القيادة بسرعة معتدلة لمسافة 300 ميل قد تمنحك حوالي 60 ميلاً إضافياً من نفس خزان الوقود، ما يوفر نحو 17 يورو (73.27 درهما إماراتيا تقريباً) لكل رحلة. مع التكرار، يمكن أن تصل المدخرات السنوية إلى مئات الدراهم، إضافة إلى تقليل تآكل المحرك وإطالة عمر أجزاء السيارة.

هناك عادات إضافية تزيد من كفاءة الوقود، مثل التسارع والكبح بلطف، إزالة الوزن الزائد، الحفاظ على ضغط الإطارات المناسب، واستخدام مثبت السرعة على الطرق المستوية. كل هذه العادات تساعد على تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة تصل أحيانا إلى 14% أو أكثر.

مع أسعار البنزين الحالية، حتى تحسين بسيط بنسبة 10% يمكن أن يوفر من 230 إلى 347 يورو سنويا. باختصار، السرعة ليست فقط عن الوصول بسرعة، بل عن القيادة بكفاءة. القيادة بثبات قرب 50 ميلا في الساعة مع عادات ذكية هي أسلوب بسيط وفعال لتوفير الوقود، تقليل التآكل، والحفاظ على أموالك.

كما يقول Showplates World: "لا يحتاج توفير الوقود إلى ترقية السيارة، فالحل الأبسط مجاني. بضبط سرعتك والقيادة بذكاء، يمكنك الاستمتاع برحلات أرخص وتجنب التكاليف غير الضرورية".