مفاجأة لمالكي تسلا.. 4 وظائف سرية بانتظار التفعيل

أثار مقطع فيديو نُشر على منصة "تيك توك" تفاعلاً واسعاً بعدما استعرض فيه جورج صليبا، المدير العام لشركة J&S Auto Haus في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أربع خصائص وصفها بـ"الخفية" في سيارات تسلا يجب على المالكين تفعيلها للاستفادة القصوى من قدرات مركباتهم. الفيديو حصد أكثر من 900 ألف مشاهدة وأعيد تداوله بشكل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أول هذه الخصائص هي "نغمة الإشارة الخضراء" التي تنبه السائق عند تغيّر الإشارة المرورية من الأحمر إلى الأخضر، في حال كان منشغلاً بالنظر إلى هاتفه. هذه الميزة لا تكون مفعّلة تلقائياً، ويتعين على المستخدم تفعيلها من خلال قائمة Controls > Autopilot > Green Traffic Light Chime. وتعمل الميزة فقط في حال عدم تشغيل نظام تثبيت السرعة الذكي، وفقا لـ InsideEVs Global.

القفل التلقائي عند الابتعاد

الميزة الثانية هي "القفل التلقائي عند الابتعاد"، حيث تستخدم السيارة الهاتف كمفتاح، فتُقفل تلقائياً عند مغادرة السائق وتُفتح بمجرد اقترابه منها. صليبا أوضح أن هذه الخاصية تضيف مستوى إضافياً من الراحة والأمان، إلا أنه نبّه إلى بعض الشكاوى السابقة المتعلقة بتجربة المستخدمين مع أنظمة القفل الذكي. يمكن تفعيل الميزة عبر Controls > Locks > Walk-Away Door Lock.

التوجيه الآلي

الميزة الثالثة، والتي اعتبرها صليبا من الأكثر أهمية، هي "التوجيه الآلي" (Autosteer). فرغم كونها من ركائز أنظمة تسلا، إلا أن كثيراً من المالكين – بحسب قوله – لا يقومون بتفعيلها. وتساعد الخاصية في الحفاظ على المسار من خلال قراءة خطوط الطريق واستشعار المركبات والأجسام المحيطة. وأكد صليبا أن تفعيلها يمنح السيارة قدرات "الطيار الآلي" الأساسية. ويمكن تشغيلها عبر Controls > Autopilot > Autosteer، مع الإشارة إلى أنها غير متوفرة في طراز "سايبرتراك".

عرض الطاقة

الميزة الأخيرة هي "عرض الطاقة"، وهي المفضلة لدى صليبا. إذ تسمح للسائق بالاختيار بين عرض النسبة المئوية المتبقية من البطارية أو عرض المسافة التي يمكن قطعها بالطاقة المتاحة. ويرى الخبير أن هذه الخاصية تمنح السائق رؤية أوضح لإدارة استهلاك الطاقة. يتم ضبطها عبر Controls > Display > Energy Display.

أهمية الخصائص

صليبا شدد في ختام حديثه على أن هذه المزايا، رغم بساطتها، قد تعزز من تجربة القيادة اليومية بشكل ملحوظ، وتزيد من مستوى الأمان والراحة. وأضاف قائلاً: "جميع هذه الخصائص مفعّلة عندي، وأنصح أي مالك لتسلا بالاستفادة منها".