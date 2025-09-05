أقوى محطة شحن في التاريخ… هل حطمت هواوي أسطورة تسلا؟

أعلنت شركة هواوي الصينية عن افتتاح أول محطة شحن كهربائي في العالم بقدرة 100 ميغاواط، في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، لتصبح بذلك أسرع وأقوى محطة شحن من نوعها، وتتيح هذه المحطة شحن المركبات الكهربائية لمسافة 100 كيلومتر خلال خمس دقائق فقط، وهو رقم قياسي يتجاوز بمراحل قدرات شواحن تسلا العملاقة.

المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 21 مليون دولار تم تطويره بالشراكة مع شركة Sichuan Yuanqi Xingguang Digital Energy Technology، ويمتد على مساحة 4.7 هكتارات في قلب منطقة التعدين بالصين، ويستهدف بشكل أساسي الشاحنات الكهربائية الثقيلة، حيث بدأ بالفعل في خدمة ما يصل إلى 700 مركبة يومياً، وفقا لـ Daily Galaxy.

تضم المحطة 18 شاحناً فائق القدرة، تبلغ طاقة كل واحد منها 1.44 ميغاواط، إلى جانب 108 منافذ إضافية بقدرة 600 كيلوواط، وبطاقة تشغيل يومية تتجاوز 300 ألف كيلوواط/ساعة. وبالمقارنة، فإن أحدث شاحن من تسلا (Supercharger V4) لا يتعدى 350 كيلوواط، أي أقل من ربع قدرة منافذ هواوي.

ولا يقتصر التميز على السرعة، إذ تعتمد المحطة على بنية متكاملة لإنتاج وإدارة الطاقة، تشمل ألواحاً شمسية بطاقة 1 ميغاواط، ووحدات لتخزين طاقة الرياح بسعة 215 كيلوواط/ساعة، مع نظام متطور لموازنة الاستهلاك بين المصادر المتجددة والشبكة العامة. وتنتج المحطة يومياً نحو 5000 كيلوواط/ساعة من الطاقة النظيفة، ما يقلل الضغط على الشبكة الوطنية.

كما تم دمج تقنية المحطة الافتراضية للطاقة (VPP)، التي تسمح بشراء الكهرباء بأسعار منخفضة وضخها مجدداً في أوقات الذروة، الأمر الذي يسهم في استقرار الشبكات ويخلق عوائد مالية إضافية للمشغلين.

من الناحية الاقتصادية، تتوقع هواوي أن تحقق الشاحنات المستفيدة من المحطة وفورات تصل إلى 0.20 يورو لكل كيلومتر، أي نحو 21 ألف دولار سنوياً لكل مركبة. ومع أساطيل تضم عشرات الشاحنات، تصبح الوفورات بملايين الدولارات، في وقت ترتفع فيه أسعار الوقود وتزداد القيود البيئية.

أما على صعيد البيئة، فتشير التقديرات إلى أن المحطة قد تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 45 ألف طن سنوياً.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تشكل بداية لنموذج عالمي جديد في البنية التحتية للشحن الكهربائي، خصوصاً مع اهتمام أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط بتطوير ممرات نقل كهربائية آمنة ومستدامة. لكن تحديات مثل التوافق التنظيمي ودمج الشبكات تظل عقبة أمام التوسع خارج الصين.

وبينما تحتفظ تسلا بأسبقية عالمية في شبكة شحن سيارات الركاب، فإن مشروع هواوي يفتح الباب أمام ثورة في قطاع النقل الثقيل، ويمنح الصين موقعاً ريادياً في مستقبل الطاقة والنقل المستدام.