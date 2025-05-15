«تسلا» الأمريكية تستأنف شحن مكونات صينية

قال مصدر مطلع إن شركة «تسلا» الأمريكية تعتزم بدء شحن مكونات من الصين إلى الولايات المتحدة لإنتاج سيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة (سايبر كاب) والشاحنات الكهربائية المكونة من جزأين اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد توصل واشنطن وبكين إلى هدنة بشأن الرسوم الجمركية. وتسلط الخطوة، الضوء على التأثير الفوري لتهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على النشاط التجاري.



وذكرت رويترز الشهر الماضي أن «تسلا» علقت خطط شحن المكونات بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 %، مما قد يعطل خطط الشركة لبدء الإنتاج الضخم للنموذجين المرتقبين.



وشهدت الهدنة التي أُعلن عنها يوم الاثنين بعد محادثات في جنيف موافقة الولايات المتحدة والصين على تعليق الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية وغيرها من الإجراءات المضادة. لكن المصدر، أضاف أن الوضع ربما يتغير.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن «تسلا» تسعى لبدء الإنتاج التجريبي للنموذجين في أكتوبر والإنتاج الضخم في 2026.

