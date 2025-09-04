"نيسان" تضيف ناقل حركة يدوي للسيارة "نيسمو زد"

في الوقت الذي تراجع فيه استخدام ناقل الحركة اليدوي في السيارات حاليا، قررت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتورز إضافة ناقل الحركة اليدوي إلى سيارتها الرياضية فائقة القوة نيسمو زد التي ظلت لسنوات تعمل بناقل حركة آلي يعطي 9 سرعات، رغم أن عائلة السيارة زد تعتبر واحدة من الطرز القليلة المتبقية التي مازالت تتيح ناقل الحركة اليدوي.

وقال كريستيان مونييه، رئيس نيسان أمريكا، في تصريحات إعلامية إن الشركة ستضيف ناقل الحركة اليدوي إلى سيارة نيسمو في المستقبل القريب.

كما تحدث مونييه عن العديد من طرازات نيسان القادمة، قائلاً: "لدينا ناقل حركة يدوي في طراز نيسمو قادم"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية حول موعد إضافة هذه الخاصية للسيارة نيسمو، أو ما إذا كان الطراز سيخضع لأي تغييرات أخرى تتماشى مع ناقل الحركة الجديد.

وتستخدم السيارة نيسمو زد نفس المحرك التربو المزدوج، سعة 3 لترات ذي السبعة صمامات، المستخدم في سيارات عائلة زد الأخرى، ولكنه يضيف 20 حصانا إضافيا وعزما إضافيا 34 رطلا لكل قدم مكعبة، ليصل إجمالي قوة المحرك إلى 420 حصانا والعزم إلى 384 رطلا لكل قدم مكعبة.

كما تتميز السيارة نيسمو بصندوق تروس تفاضلي محدود الانزلاق قياسي، ونظام تعليق أكثر صلابة، ومكابح أقوى، وهيكل خارجي معدل بمظهر أكثر قوة ولمسات حمراء.