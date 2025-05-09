«تويوتا».. عام صعب نتيجة فوضى الرسوم

تستعد شركة «تويوتا موتور كورب»، أكبر منتج سيارات في اليابان لعام صعب، حيث حذرت الشركة من انخفاض أرباحها في الوقت، الذي تسعى فيه الشركات المصنعة العالمية لحماية نفسها من اضطرابات الرسوم الجمركية، التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت الشركة أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 3.8 تريليونات ين (26 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس المقبل، وهو رقم أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 4.7 تريليونات ين، في حين كانت أرباح التشغيل في العام الماضي 4.8 تريليونات، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وتأتي التوقعات الحذرة في أعقاب نهاية فاترة للسنة المالية الأخيرة، مع ارتفاع الأرباح 3.3 % إلى 1.1 تريليون ين في الربع الأخير من العام المالي الماضي، بفضل التعافي المطرد في المبيعات في الولايات المتحدة واليابان والصين.

وقالت «تويوتا» إنها أخذت في الاعتبار مبدئياً خسارة 180 مليار ين في أرباحها، خلال شهري أبريل ومايو نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية.

وتنضم بذلك إلى العدد المتزايد من شركات صناعة السيارات والتجار وموردي قطع غيار السيارات، الذين تضرروا بشدة من استراتيجية ترامب التجارية المتغيرة باستمرار.

وفي الأسبوع الماضي قدم ترامب بعض الدعم للقطاع بتوقيعه توجيهاً يعفي السيارات المستوردة من رسوم جمركية منفصلة على الألومنيوم والصلب. ,تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لخمس من أكبر شركات صناعة السيارات اليابانية. وقد مثّلت حوالي 23 % من مبيعات تويوتا العالمية العام الماضي، و28 % لنيسان، و71 % لسوبارو، وفقًا لبلومبرج إنتليجنس.