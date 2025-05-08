فورد ترفع أسعار سياراتها المصنوعة في المكسيك بسبب ضغوط رسوم ترامب

رفعت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور أسعار بيع ثلاث من سياراتها المصنوعة في المكسيك وهي موستانج ماش-إي ومافريك وبرونكو سبورت في السوق الأمريكية بما يصل إلى 2000 دولار للسيارة، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو التحديث الدوري للأسعار والتأثير المالي للرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على السيارات المستوردة.

دخلت الأسعار الجديدة حيز التطبيق بالنسبة للسيارات المصنوعة بعد 2 مايو الحالي. وهي تأتي في الوقت الذي تتكيف فيه شركات صناعة السيارات مع ارتفاع التكاليف نتيجة الحرب التجارية في ظل سياسات ترامب الجمركية.

وتتراوح الزيادة في الأسعار بين 600 و2000 دولار لكل سيارة وفقا للطراز والتجهيزات. وسيتم تطبيقها على السيارات التي تصل إلى معارض البيع اعتبارا من أواخر يونيو. ولن تتغير أسعار السيارات الموجودة في المعارض حاليا. وأشارت فورد إلى أنه في حين أدت الرسوم الجمركية إلى زيادة كبيرة في تكلفة السيارة، فإنها اختارت عدم تمرير كامل الزيادة إلى العملاء.

ووفقا للشركة، فإنها تتوقع أن تتكبد حوالي 5ر2 مليار دولار خلال العام الحالي، نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، في حين أنها تستهدف تعويض مليار دولار منها.

وتواصل فورد تقديم "أسعار الموظفين" الترويجية لسياراتها حتى عطلة 4 يوليو المقبل، وتقول إن مخزون الإنتاج الذي لم يتأثر بالرسوم الجمركية سيكفي لتلبية الطلب على المدى القريب.

وتنتج فورد حوالي 80% من مبيعاتها الأمريكية في الولايات المتحدة، وهو ما يجعلها في وضع أفضل من منافسيها في ظل سياسة الرسوم الجمركية الجديدة. ومع ذلك مازالت هناك طرز يتم إنتاجها في المكسيك مثل مافريك وبرونكو وهي عرضة لتأثيرات الرسوم.