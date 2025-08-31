السيارات فى الهند ..وقود الإيثانول يؤثر على الكفاءة لكنه آمن

قالت جماعة تمثل شركات صناعة السيارات في الهند إن استخدام الوقود المخلوط بالإيثانول‭ ‬بنسبة 20 بالمئة يؤثر سلبا على المسافة التي تقطعها السيارة بما يتراوح بين2% و 4 % .

لكنها قالت إن الوقود آمن للاستخدام في محاولة لطمأنة السائقين في ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم.

ووضعت الهند قبل سنوات هدفا يتمثل في مزج الوقود بالإيثانول بنسبة 20% بحلول عام 2025 فيما يُعرف باسم الوقود إي20، وذلك في إطار تركيز رئيس الوزراء ناريندرا مودي على الطاقة النظيفة.

لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، أصبح هذا الوقود الخيار الوحيد المتوفر في معظم محطات الوقود ما أثار جدلا واسعا بين السائقين حول تأثيره على أداء المركبات ومتانتها، خاصة القديمة منها.

وقال بي.كيه بانيرجي المدير التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات الهندية في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس السبت في نيودلهي إن استخدام الوقود إي20 في المركبات القديمة قد يقلل المسافة التي تقطعها السيارة لكنه لا يشكل خطرا على السلامة.

وذكر بانيرجي "تستخدم ملايين المركبات وقود إي20 منذ فترة طويلة بالفعل.

ولم تُسجل أي حالة عطل في المركبة أو المحرك"، مضيفا أن الشركات ستلتزم بالوفاء بمطالبات الضمان والتأمين في حال حدوث مشاكل.

وتمثل جمعية مصنعي السيارات الهندية كبرى الشركات في البلاد مثل ماروتي سوزوكي وهيونداي موتور وماهيندرا اند ماهيندرا وتاتا موتورز وتويوتا موتور.