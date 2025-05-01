رئيسة تسلا: لا خطط للبحث عن رئيس تنفيذي لخلافة إيلون ماسك

نفت روبن دينهولم رئيسة مجلس إدارة تسلا تقريراً لصحيفة وول ستريت جورنال قالت فيه إن أعضاء مجلس إدارة الشركة تواصلوا مع شركات متخصصة عدة بحثاً عن خليفة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أعضاء مجلس إدارة شركة تسلا تواصلوا قبل ما يقرب من شهر مع شركات متخصصة عدة بحثاً عن خليفة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

وذكرت دينهولم على إكس أن التقرير «كاذب تماماً»، وأن مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الكهربائية «واثق تماماً» من قدرة ماسك على «مواصلة تنفيذ خطة النمو الواعدة». وكتب ماسك على إكس أن التقرير «مقال كاذب بالقصد».

وقال ماسك الأسبوع الماضي إنه سيقلص بشكل كبير الوقت الذي يخصصه لإدارة ترامب وسيقضي المزيد من الوقت في إدارة تسلا.

وكان عمل ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية، حيث قاد جهود خفض الوظائف الاتحادية، أحد أكثر الجوانب المثيرة للجدل في رئاسة ترامب، وكان وقته بعيداً عن تسلا مصدر قلق إضافي للمستثمرين في الوقت الذي أخذت مبيعات سياراته الكهربائية المتقادمة في الانخفاض.

كما أدى دعمه لسياسات اليمين المتطرف في أوروبا إلى احتجاجات ضده وضد شركته بالإضافة إلى أعمال تخريب في معارض ومحطات شحن خاصة بها في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

ووفقاً للتقرير، فإن أعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا مع ماسك وهم من طلبوا منه الإعلان عن أنه سيقضي وقتاً أطول في إدارة تسلا.

وذكر التقرير أنه لم يتضح ما إذا كان ماسك، وهو أيضاً عضو في مجلس الإدارة، على دراية بخطط البحث عن خليفة له، أو ما إذا كان تعهده بقضاء المزيد من الوقت في تسلا قد أثر على الجهود المبذولة.