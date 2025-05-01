قفزة كبيرة في تسليمات سيارات شي بينج الكهربائية الذكية

أعلنت شركة شي بينج الصينية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، تسليم 35045 سيارة كهربائية ذكية خلال الشهر الماضي بزيادة نسبتها 273% على أساس سنوي.

وأنتجت الشركة 50 ألف سيارة طراز شي بينج بي7 بلس منذ إطلاقها قبل 5 شهور.

وخلال أول 4 شهور من العام الحالي سلمت شي بينج 129053 سيارة كهربائية ذكية بمعدل نمو 313% سنويا.

وقالت الشركة الصينية إنها حققت معدل انتشار لعدد المستخدمين النشيطين شهريا قدره 84% خلال الشهر الماضي.

وفي 28 أبريل الماضي أطلقت الشركة رسميا خدمة التأمين على نظام السلامة الذكي في سياراتها بالصين مقابل 239 يوان سنويا، حيث يتم توفير هذه التغطية التأمينية لكل سيارات الشركة من خلال التعاون مع شركات التأمين الكبرى في الصين.