ترامب يخفف الرسوم الجمركية قبيل زيارته إلى ميشيغان لدعم صناعة السيارات الأمريكية

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتحرك اليوم الثلاثاء للحد من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك بتخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع الغيار الأجنبية للسيارات المصنّعة محلياً، وعدم فرض رسوم إضافية على السيارات المصنوعة في الخارج.

وقال وزير التجارة، هوارد لوتنيك، في بيان من البيت الأبيض: "يبني الرئيس ترامب شراكة مهمة مع كل من شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأمريكيين العظماء".

وأضاف: "تمثل هذه الصفقة انتصاراً كبيراً لسياسة الرئيس التجارية، إذ تُكافئ الشركات التي تصنع محلياً، بينما تتيح فرصة للمصنعين الذين عبّروا عن التزامهم بالاستثمار في أمريكا وتوسيع نطاق تصنيعهم المحلي".

وكانت شركات صناعة السيارات قد قالت في وقت سابق من يوم الاثنين إنها تتوقع أن يخفف ترامب الرسوم الجمركية على السيارات قبيل زيارته إلى ولاية ميشيغان، موطن كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية وأكثر من ألف من موردي السيارات الرئيسيين.

وحثّ تحالف لمصنعي السيارات الأمريكيين ترامب قبل أيام على عدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات قطع الغيار، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى خفض مبيعات السيارات ورفع أسعارها.