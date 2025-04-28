«تويوتا» تدرس شراء «تويوتا إندستريز» مقابل 42 مليار دولار

أعلنت شركة «تويوتا موتور» أنها تدرس إمكانية الاستثمار في استحواذ محتمل على شركة توريد قطع الغيار «تويوتا إندستريز»، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 42 مليار دولار.

وقالت شركة صناعة السيارات في إفصاح لبورصة طوكيو عقب تقارير حول الاستحواذ المحتمل: «ندرس حالياً خيارات متنوعة، ومنها الاستثمار الجزئي».

وذكرت «بلومبرج نيوز» أن أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة «تويوتا» والعائلة المؤسسة للشركة اقترحا الاستحواذ على «تويوتا إندستريز» في صفقة بقيمة ستة تريليونات ين (42 مليار دولار).

وأعلنت «تويوتا إندستريز»، التي تبلغ قيمتها السوقية أربعة تريليونات ين في بيان أنها تلقت عروضاً بشأن التخارج من البورصة، والتحول إلى شركة خاصة، من خلال شركة ذات غرض خاص، لكنها نفت تلقيها أي عرض استحواذ من رئيس مجلس إدارة «تويوتا» أو مجموعة «تويوتا».

وقال مصدران مطلعان إن «تويوتا إندستريز» تدرس الاستعانة بتويوتا وشركات مجموعتها، بالإضافة إلى بنوك رئيسية، لتمويل عملية استحواذ، وذكرا أيضاً أن العرض لم يأت من أكيو تويودا أو مجموعة «تويوتا».

وامتلكت «تويوتا» 24% من «تويوتا إندستريز» بحلول سبتمبر 2024، بينما بلغت حصة تويوتا إندستريز في تويوتا 9.07%، وتمتلك أيضاً حصة 5.41% من أسهم شركة دينسو وهي مورد رئيسي آخر لقطع الغيار لتويوتا.