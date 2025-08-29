الصين تقيم أكبر شبكة شحن للسيارات الكهربائية

كشف وانج هونجشي، رئيس الإدارة الوطنية للطاقة الصينية، أن الصين أقامت أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية خلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة التي تمت خلال الفترة من 2021 إلى 2025. ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن هونجشي القول إن البلاد أقامت أيضاً أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نمواً في العالم.

حيث ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرة توليد الطاقة المركبة من حوالي 40% إلى حوالي 60%. وقال متحدث باسم لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية الصينية إن الصين لديها حوالي 9.92 ملايين محطة شحن للسيارات الكهربائية بنهاية مايو الماضي منها 3.05 ملايين محطة شحن عامة و6.87 ملايين محطة خاصة، بزيادة 56% .

في الوقت نفسه تضم هذه المحطات حتى نهاية يوليو 16.696 مليون وحدة شحن بزيادة 53%. ومن بين هذه الوحدات 4.202 ملايين وحدة بالمحطات العامة بزيادة 38%، و12.494 مليون وحدة في المحطات الخاصة.