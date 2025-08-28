أول سيارة طائرة تبدأ عملياتها في وادي السيليكون بسعر فلكي

دخلت صناعة النقل المستقبلي مرحلة جديدة مع انطلاق أول سيارة طائرة في العالم في وادي السيليكون، حيث وقّعت شركة "أليف" اتفاقات مع مطاري هوليستر وهاف مون باي لتشغيل المركبة الكهربائية بالكامل التي تجمع بين القيادة الأرضية والإقلاع العمودي. ويأتي هذا الابتكار بسعر فلكي يقارب 300 ألف دولار، ليعكس رؤيتها لتقنية استهلاكية متطورة تجمع بين السيارات والطائرات، مع التركيز على السلامة، والطاقة النظيفة، وتجربة قيادة جديدة لم يشهدها العالم من قبل.

وكانت شركة "أليف" قد أصدرت أيضًا مقطع فيديو في وقت سابق من هذا العام، يمنح المستهلكين المحتملين لمحة عن النسخة "الخفيفة للغاية" من موديل A وهي تقفز فوق مركبة أخرى.

بداية العمليات التجريبية

ستباشر الشركة قريبا عملياتها التجريبية في مطاري وادي السيليكون، حيث ستختبر كيفية اندماج السيارة الطائرة مع حركة الطيران التقليدية ومشاركة المجال الجوي مع الطائرات الأخرى. ووفقًا لـ "أليف"، فإن هذين المطارين قد يتحولان مستقبلًا إلى قواعد رئيسية لتشغيل أساطيل من السيارات الطائرة.

من النموذج الأولي إلى الطراز التجاري

تخطط الشركة للبدء بطراز Model Zero Ultralight، ثم التوسع تدريجيا ليشمل Model Zero بطرازاته المختلفة، وصولًا إلى Model A، وهو أول منتج استهلاكي تستهدف الشركة طرحه في الأسواق،وفقاً لـ"interestingengineering."

ويتيح هذا الطراز قدرات متعددة تشمل: القيادة على الطرق، الإقلاع العمودي، الطيران الأمامي، المناورات الجوية، والهبوط العمودي، في مزيج يجمع بين خصائص السيارة والطائرة في آن واحد.

تصنيف "خفيف الوزن" وقوانين أقل صرامة

بفضل تصميمها الذي يُصنف ضمن فئة المركبات "الخفيفة للغاية"، لن تحتاج "أليف" إلى تراخيص معقدة لتشغيلها. لكن هذا التصنيف يفرض قيودًا معينة مثل حصر الرحلات في ساعات النهار، ومنع التحليق فوق المدن أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

مميزات السيارة الطائرة

كهربائية بالكامل.

مدى قيادة بري: 200 ميل.

مدى طيران جوي: 110 أميال.

كفاءة الطاقة

تستهلك طاقة أقل من سيارة تسلا في الرحلة الواحدة.

وقد أثارت أليف اهتماما عالميا عام 2022 بعد الكشف عن النموذج الأولي لـ Model A، والذي حقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل.

وقال جيم دوخوفني، الرئيس التنفيذي لشركة أليف: "نحن في الأساس شركة سيارات، نعمل وفق نموذج سوق السيارات التقليدي، لكن الاختلاف أننا ندمج البنية التحتية للسيارات مع عالم الطيران والملاحة الجوية."

ويُتوقع أن توفر بيئة المطارات الخاضعة للرقابة أرضية مثالية لتجارب دمج هذه التكنولوجيا، مع أنظمة سلامة متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي شبيهة بتلك المستخدمة في المركبات ذاتية القيادة.

طلب هائل وسعر مرتفع

حتى الآن، تلقت الشركة أكثر من 3300 طلب مسبق لسيارتها الطائرة الكهربائية بالكامل، والمتوقع أن يبلغ سعرها نحو 300 ألف دولار. ويمكن للراغبين تقديم طلب عبر موقع الشركة بدفع 150 دولارا فقط، أو 1500 دولار لحجز مكان في قائمة الأولوية.

خطوة نحو مستقبل الطيران الكهربائي

تمثل شراكة "أليف" مع مطاري وادي السيليكون نقلة مهمة في مسيرة اعتماد النقل الجوي الكهربائي، بما يتميز به من هدوء، وكفاءة في استهلاك الطاقة، وصداقة للبيئة. ويُتوقع أن تُمهّد هذه الخطوة الطريق لانتشار السيارات الطائرة بشكل واسع، بما يغير جذريًا طريقة تنقل البشر في العقود القادمة.