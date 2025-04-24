مبيعات تويوتا تسجل أعلى مستوى في مارس قبل الرسوم الجمركية

أعلنت شركة تويوتا موتور اليوم الخميس أن مبيعاتها الخارجية في مارس سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بارتفاع المشتريات في أمريكا الشمالية قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات مطلع أبريل.

فقد باعت شركة صناعة السيارات اليابانية 814105 سيارات خارج سوقها المحلي في مارس، بزيادة 6.7 بالمئة عن مستويات العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة في أمريكا الشمالية 6.8 بالمئة بفعل الطلب القوي والآثار المحتملة للرسوم الجمركية.

وأفادت تويوتا بزيادة سنوية في الإنتاج العالمي في مارس 9.1 بالمئة، مسجلة بذلك ارتفاعها الشهري الثالث على التوالي، إذ بلغ الإنتاج 880476 سيارة.

وتشمل هذه الأرقام إنتاج ومبيعات علامتها التجارية الفاخرة لكزس.