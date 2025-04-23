دمج قطاعي الشاحنات في «تويوتا» و«دايملر»

ذكرت تقارير صحافية، أن شركتي «هينو موتورز» للشاحنات، التابعة لمجموعة «تويوتا موتور» اليابانية، و«ميتسوبيشي فوسو تراك أند باص»، التابعة لشركة «دايملر» الألمانية، تقتربان من الاتفاق على الاندماج.

وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية، أمس، أن الشركتين تعتزمان إنشاء شركة قابضة لإدارة أنشطتهما في قطاع الشاحنات، مع تسجيلها في السوق الأولية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، بحلول أبريل 2026. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي بشأن الاندماج أوائل الشهر المقبل. وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك الشركة القابضة الجديدة، شركتي «هينو موتورز» و«ميتسوبيشي فوسو».