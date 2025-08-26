عمال «هيونداي» يبحثون الإضراب عن العمل

بدأ العمال النقابيون في شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور، أمس، التصويت على قرار بشأن إضراب محتمل عن العمل في ظل جمود المحادثات مع الإدارة بشأن زيادة الأجور.

وأشارت وكالة يونهاب للأنباء إلى أن النقابة وإدارة الشركة عقدتا 17 جولة من محادثات الأجور هذا العام، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن مطلب النقابة بزيادة الأجور ومكافآت الأداء.

تطالب النقابة بزيادة 141.3 ألف وون (102 دولار) في الأجر الأساسي الشهري للعامل، وتوزيع 30 % من صافي أرباح هيونداي السنوية كأجر متغير للعمال مرتبط للأداء.

كما تطالب النقابة بمكافآت تعادل راتب تسعة أشهر لكل عامل، بدلاً من 7 أشهر ونصف حالياً، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد من 60 إلى 64 عاماً.

يذكر أن صافي أرباح هيونداي موتور ارتفع 7.8 % سنوياً إلى 13.22 تريليون وون عام 2024.

وأعلنت النقابة أنها قررت إجراء تصويت بعد أن فشلت الإدارة في تقديم مقترحاتها.

في حال صوت أكثر من نصف أعضاء النقابة لصالح الإضراب، فإن النقابة، التي تضم 42 ألف عضو، ستضمن الحق القانوني في تنظيم إضراب، على الرغم من اعتقاد الكثيرين بأنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى إضراب فعلي في المستقبل القريب.