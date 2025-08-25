بوغاتي تبيع كامل إنتاجها حتى 2029

أعلنت شركة صناعة السيارات الفاخرة "بوغاتي" عن بيع كامل إنتاجها من طرازاتها الفائقة حتى عام 2029، في خطوة تؤكد الطلب القياسي على سياراتها الحصرية.

ووفقاً لموقع موتور 1 فإن المدير الإبداعي للشركة، فرانك هيل، أكد أن الشركة لديها طلبات كافية لتبقى مشغولة بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة، ويشمل هذا الإنتاج الكامل طراز "توربيون" الجديد، الذي كشفت عنه الشركة مؤخراً، بالإضافة إلى الطرازات الأخرى المحدودة.

وتُعد هذه الأنباء مؤشراً على قوة العلامة التجارية لبوغاتي، وقدرتها على جذب عشاق السيارات الفائقة، رغم الأسعار التي تصل إلى ملايين الدولارات، كما أنها تعكس النمو المستمر في سوق السيارات الفاخرة حول العالم، حيث يتزايد الطلب على المنتجات الحصرية والنادرة.