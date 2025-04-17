«فيراري» تطور مركبات بكل أنظمة المحركات

أكد بينديتو فينيا الرئيس التنفيذي لشركة فيراري لتصنيع السيارات الرياضية الفاخرة، أمس، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين أن الشركة ستواصل تطوير المركبات التي تعمل بالبنزين والمركبات الهجينة والمركبات الكهربائية بالكامل.



وأضاف فينيا «بالتأكيد... نواصل الاستثمار في جميع أنظمة توليد ونقل الحركة الثلاثية، محرك الاحتراق الداخلي، والهجين، والكهربائي بالكامل، لنقدم لعملائنا أقصى قدر من حرية الاختيار».



وتشتهر فيراري عالمياً بمحركاتها القوية التي تعمل بالبنزين، وبدأت في بيع نماذج هجينة في 2019، وستكشف عن أول طراز كهربائي بالكامل في أكتوبر المقبل.