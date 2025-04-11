تيسلا تلغي خيار "اطلب الآن" للسيارات المستوردة على موقعها في الصين

ألغى موقع شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية في الصين تيسلا خيار "اطلب الآن" بالنسبة للطرازين موديل إس وموديل إكس اللذين تستوردهما من الخارج للسوق الصينية.

ويأتي ذلك بعد أيام من قرار الصين فرض رسوم تصل إلى 84% على المنتجات الأمريكية ردا على الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على السلع الصينية بنسبة وصلت إلى 145%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موقع تيسلا في الصين كان يتيح خيار "اطلب الآن" للطرازين حتى نهاية الشهر الماضي، لكن تمت حذفه بعد ذلك. في الوقت نفسه مازالت الشركة تحتفظ بكمية من السيارات طراز موديل إس البالغ سعر الواحدة منها 9ر759 ألف يوان صيني (8ر103 ألف دولار) في الصين.

يذكر أن ترامب فرض رسومًا بنسبة 125% على السلع الصينية بهدف لمواجهة العجز التجاري الأمريكي مع الصين ومعاقبة بكين على ردها الانتقامي على الرسوم الأمريكية، إلى جانب رسوم قائمة تبلغ 20% لتصبح الرسوم الفعلية التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع الصينية 145%.

ردت الصين على الولايات المتحدة برفع الرسوم على جميع السلع الأمريكية إلى 84%. كما أعلنت بكين مؤخرًا أنها ستخفض عدد الأفلام الأمريكية المسموح بدخولها البلاد.

ويُنتج مصنع تيسلا في مدينة شنغهاي الصينية طرازي موديل 3 وموديل واي فقط، ويُباع معظم الإنتاج إما في الصين أو في دول آسيوية أخرى، في حين تسورد السيارات من طرازي موديل إس وموديل إكس من الخارج لتلبية طلبات العملاء في الصين.

وفي الوقت نفسه، تمثل سيارات موديل إكس وموديل إكس جزءا صغيرا من مبيعات تسلا في الصين، حيث بلغت مبيعات الطرازين في العام الماضي 2000 سيارة مقابل 82ر661 ألف سيارة من طرازي موديل 3 وموديل واي، وفقًا لبيانات مركز أبحاث وتكنولوجيا السيارات الصيني.